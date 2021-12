Koning: feestje 18de verjaardag prinses Amalia had anders gemoeten

Beeld ANP

Een RVD-woordvoerder laat woensdagavond weten: “Amalia is vorige week 18 jaar geworden. Een belangrijk moment in haar leven. Om de verjaardag te vieren waren verschillende festiviteiten binnen, in huis, gepland. Deze zijn al ruim voor de verjaardag afgezegd vanwege de situatie rond corona. Op het laatste moment is afgelopen zaterdag alsnog een verjaardagsfeestje georganiseerd buiten in het park achter het paleis.”



Daarbij waren volgens de zegsman 21 personen uitgenodigd, die niet allemaal gekomen zijn. “Alle gasten is gevraagd een test af te nemen. Allen waren gevaccineerd. Ook hebben zij een gepaste afstand in acht genomen. De familie verkeerde in de overtuiging met deze bijeenkomst buiten en met de genomen voorzorgsmaatregelen op een verantwoorde manier met de corona-adviezen om te gaan.”

Persoonlijke levenssfeer

Koning Willem-Alexander heeft de minister-president inmiddels laten weten dat het ‘bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren in het eigen park’. Het park kan worden beschouwd als woonomgeving. Momenteel geldt een dringend kabinetsadvies om vanwege de coronacrisis niet meer dan vier personen naast de eigen huisgenoten uit te nodigen.

De minister-president schrijft in een Kamerbrief over de uitspraak van de koning: “Ik vind dat een verstandige reactie.” Rutte benadrukt dat in het algemeen het vieren van een verjaardag door leden van het koninklijk huis, voor zover het bijeenkomsten betreft die geen onderdeel uitmaken van de publieke functie, tot de persoonlijke levenssfeer behoort.

Griekenland

Eerder kwam de koninklijke familie al in opspraak over het niet eerbiedigen van de coronarichtlijnen. Zo gingen de Oranjes in coronatijd op vakantie naar Griekenland, wat overigens gewoon mocht. Toch ontstond er ophef over de trip. De koning keerde gelijk terug en bood zijn excuses aan.