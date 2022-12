Koning: erkennen misdadigheid slavernij basis gezamenlijke toekomst

Beeld ANP

De koning haakte aan bij de excuses die premier Mark Rutte maandag namens de regering aanbood voor het slavernijverleden. Rutte zei toen ook dat de koning erbij zal zijn als op 1 juli in Amsterdam het einde van de slavernij in 1873 wordt herdacht. “De koning voelt zich persoonlijk zeer betrokken bij het onderwerp,” aldus Rutte. Willem-Alexander bevestigde dat zondag in zijn kerstrede.

“Voor wat er toen aan onmenselijks is aangericht in de levens van mannen, vrouwen en kinderen, draagt nu niemand de schuld. Maar door ons slavernijverleden eerlijk onder ogen te zien en de misdaad tegen de menselijkheid te erkennen, leggen we wél een fundament onder een gezamenlijke toekomst.” Zo formuleerde de koning het zondag.

“Het afgelopen jaar hebben mijn vrouw en ik met mensen van alle leeftijden over dit onderwerp gesproken, onder wie nazaten van mensen die een aantal generaties terug leefden in slavernij. In het komende herdenkingsjaar zal dit onze aandacht houden. Wij blijven betrokken,” aldus de koning.

De kersttoespraak werd donderdag opgenomen in de DNA Salon in het woonpaleis van het koninklijk gezin, Huis ten Bosch in Den Haag.

Verbinding stad en platteland

In zijn toespraak riep Willem-Alexander ook op tot meer verbinding en verbroedering tussen stad en platteland, jong en oud, Nederland en de andere delen van het koninkrijk. “Haak aan, denk mee, doe mee, luister mee.”

Vorige kerst zat Nederland nog in een coronalockdown en riep de koning opnieuw op tot matiging en nuance. In de donderdag opgenomen toespraak refereert Willem-Alexander opnieuw aan verdeeldheid en polarisatie op vele vlakken. “Democratie is niet: de hardste roepers krijgen hun zin. Het gaat om samenwerken aan oplossingen waarin de meerderheid zich herkent.”

Tussen ‘stad en platteland is het hoog tijd om de verbinding te versterken,’ vindt de koning. “Wat is de Randstad zonder regio? En de regio zonder Randstad? Die hebben elkaar broodnodig.”

Heftige tijd

De koning sprak over ‘een heftige tijd’ waar mensen worstelen met hoge rekeningen, tekort aan woningen, heftige keuzes die door klimaatverandering nodig zijn. “We lopen tegen de grenzen aan, lastige besluiten doorschuiven kan niet, noodverbanden helpen niet. Ik snap de onzekerheid, stress en boosheid die dat soms veroorzaakt. Stoom afblazen kan helpen, maar blijf niet steken in cynische kritiek, in het zoeken naar een zondebok, maar werk samen.”

Volgens de koning is ‘de toekomst in goede handen’. “De jongeren ontmoeten we overal, ze voelen zich medeverantwoordelijk. Er zit zoveel veerkracht in de jonge generatie. Maar ze kunnen het niet alleen. (...) We zijn tot veel meer in staat dan we zelf denken. Ook heel ingewikkelde problemen kunnen we tot een goed einde brengen, zodat we samen verder kunnen.”