Koning biedt excuses aan voor Nederlands geweld in Indonesië

Koning Willem-Alexander met de Indonesische president Joko Widodo. Beeld AFP

In een verklaring in het presidentieel paleis in Bogor zei de koning dat het goed is onze geschiedenis onder ogen te zien. ,,Het verleden kan niet worden uitgewist en moet iedere generatie opnieuw worden onderkend.’'

Daarbij doelt hij op de bloedige onafhankelijkheidsoorlog in Nederlands-Indië na de Japanse capitulatie. Nationalisten riepen op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid uit en Nederland stuurde 120.000 militairen om de orde en het gezag te herstellen.

Bij de strijd die volgde vielen vele duizenden slachtoffers aan beide zijden. Daarbij gebruikten Nederlandse militairen buitensporig geweld.

,,In de jaren direct na de Proklamasi volgde een pijnlijke scheiding die aan velen het leven heeft gekost. Voor de geweldsontsporing aan Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses overbrengen. Dit doe ik in het volle besef dat de pijn en het verdriet van de getroffen families generaties lang voelbaar blijven.’'

Het is voor het eerst dat een Nederlands staatshoofd excuses aanbiedt. Bij het laatste staatsbezoek, van Beatrix in 1995, bleef dat vanwege de politieke gevoeligheid achterwege.