Kondigt het kabinet vrijdag een lockdown aan? ‘De cijfers vallen toch weer tegen’

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Beeld ANP

Bas, vrijdag is er alweer een persconferentie van Rutte en De Jonge. Wat kunnen we verwachten?

“Dat is koffiedik kijken, want er is nog haast niets uitgelekt. Maar in ieder geval lijkt het kabinet zich voor te bereiden op een forse aanscherping van de maatregelen de komende tijd en is vrijdag daar de start van. De vorige persconferentie was waarschijnlijk alleen een soort opstapje naar deze, want om echte effecten te kunnen meten heb je weken tijd nodig.”

“De besmettingen lopen op en de ziekenhuizen lopen vol. Het kabinet wil het tij keren. Er liggen dan ook aardig wat nieuwe opties op tafel de laatste weken: een verdere uitbreiding van de coronapas, wellicht een stap richting het Duitse 2G-model. En dan is er nog de boosterprik. Maar het is de vraag hoe hevig het kabinet denkt nu in één keer te kunnen ingrijpen.”

Ook de horeca moet het misschien weer ontgelden, net nu het weer een beetje opkrabbelt van de laatste klap. Hoe kijk jij daar naar?

“Het aan banden leggen van de horeca door vervroegde sluitingstijden of verplichte zitplaatsen is echt een ontzettend hinderlijke maatregel, voor zowel horeca-ondernemers als bezoekers. En het is er eentje die waarschijnlijk geen enorme impact zal hebben op de besmettingscijfers. Maar de kans is best aanwezig dat naast maatregelen die we nog niet kennen, ook maatregelen die we wel al kennen onderdeel worden van het pakket. Zoals strenge regels voor de horeca.”

Maar hoe zit het dan met iedereens grootste vrees: een nieuwe lockdown? De winter moet nog komen.

“Tot een tijdje geleden werd een ‘echte lockdown’ uitgesloten door Jaap van Dissel, maar ook die is alweer deels teruggekomen op zijn woorden. De cijfers vallen toch weer tegen. Dat lijkt een constante in deze pandemie: scenario’s worden steevast te rooskleurig geschetst. En daardoor wordt er standaard te snel en te rigoureus versoepeld. Het kabinet lijkt geen lessen te kunnen trekken uit eerder gemaakte fouten en reageert daardoor te laat.”

Dinsdag trokken Limburgse ziekenhuizen aan de bel. Hoe zit dat in Amsterdam?

“In Amsterdam is het nog relatief rustig, vertelde Frank Bloemers van het Amsterdam UMC dinsdag. Die geluiden vanuit Limburg gelden ook niet voor heel Nederland. Maar vooral de verpleegafdelingen lopen wel weer vol. Ook hier zullen we er niet aan ontkomen om de reguliere zorg weer verder af te schalen.”

Wat weten we eigenlijk wél zeker over vrijdag?

“Je zou kunnen zeggen: weinig. Er zijn in de afgelopen anderhalf jaar ook telkens maatregelen ingevoerd waarvan het kabinet eerder had gezegd: dát willen we niet. Maar wat betreft vrijdag weten we wel: de wetsprocedure rond een uitbreiding van de coronapas op de werkvloer is nog niet rond, dus dat zullen we vrijdag niet horen.”

Zijn we nu op hetzelfde punt aanbeland als vorig jaar, toen de aanloopperiode naar kerst ook flink sober was?

“Nee, want die 85 procent vaccinatiegraad is echt een lichtpuntje. Zo’n groot gedeelte van de volwassen bevolking die een prik heeft gehad: dat helpt echt enorm tegen ziekenhuisopname en ernstig ziekteverloop.”

“Alleen: het helpt nog niet genoeg. Dat weet het kabinet ook. En het echte gevoel van urgentie is een beetje weggeëbd de afgelopen maanden. Het draagvlak is anders. We dachten eerst: zodra we vaccineren, zit het goed. Dat blijkt toch anders te liggen. En ja, dan ontkom je er niet aan dat mensen denken: wat moeten we nu dan nog?”