Komt versoepeling van de lockdown niet te snel?

Als de voortekenen niet bedriegen, laat het kabinet-Rutte de teugels een beetje verder vieren. Na de scholen mogen nog meer sectoren open. De vraag is of de tijd daar al rijp voor is.

Volhouden of nu versoepelen? Afgaande op uitge­lekte plannen kiest het kabinet woensdagavond voor voorzichtige verlichting van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Grote evenementen zullen nog heel lang niet tot de mogelijkheden behoren, maar we kunnen vermoedelijk wel weer snel naar de kapper, een schoonheidssalon, terras of strandtent.

Dat komt overeen met wat landen om ons heen doen. Een aantal van de plekken die de ­afgelopen weken no-goarea’s waren – scholen, sportvelden, winkels – worden stapsgewijs weer toegankelijk. Dat Nederland aanhaakt bij die trend, ligt ogenschijnlijk voor de hand. Toen premier Mark Rutte in maart de lockdown­maatregelen aankondigde, kwam dat ook overeen met de koers van veel andere Europese ­landen.

De teruglopende druk op de ic’s, de lagere besmettingsgraad en de stabilisatie van het aantal ziekenhuisopnamen stemmen voorzichtig optimistisch. Daar komt bij dat in het publieke ­domein het draagvlak voor de lockdown – hoe ‘intelligent’ volgens Rutte ook – afneemt. Kijk op straat, in parken en naar de rijen voor winkels. Nu het risico dat het zorgstelsel het ­begeeft in elk geval voor nu is afgewend, willen mensen hun normale leven terug. En zonder maatschappelijk draagvlak zijn de vergaande restricties niet te handhaven, erkende het ­Outbreak Management Team eerder al.

Twee kampen

Toch zijn er in de wetenschap twee kampen als het gaat om de wijsheid van versoepeling. Gezondheidseconoom Xander Koolman waarschuwt voor het risico dat verlichting van het regime als een boemerang terugkomt. “We kunnen ervoor kiezen het virus te laten rondwaren en groepsimmuniteit op te bouwen. Daar betalen we met 50.000 tot 100.000 doden een zeer forse prijs voor, maar daarna kunnen we het normale leven weer hervatten. Als het doel opbouw van groepsimmuniteit is zonder de ic te overbelasten, is het een goed idee bepaalde sectoren weer ruimte te geven. Maar als je zo min mogelijk zieken wilt in afwachting van een vaccin, kun je beter nu nog even de rem erop houden. Dan kun je straks veel effectiever nieuwe gevallen testen, traceren en isoleren. Als je het virus dan echt indamt, kun je nadien de economie veel meer lucht geven.”

Dat is de strategie van Duitsland. Koolman vraagt zich af of Nederland het zich kan permitteren een andere koers te volgen dan zijn belangrijkste handelspartner. “Als hier het virus nog rondwaart en daar niet, ­bestaat de kans dat Duitsland de grens met Neder­land sluit.”

‘Flatten the curve’

Hoogleraar klinische epidemiologie Frits Rosen­daal, verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum, ziet dat niet snel gebeuren. “Als de besmettingen weer toenemen, kunnen we snel ingrijpen en maatregelen weer aanscherpen. Het kabinet gaat nu echt niet ­grote popfestivals toestaan. We houden de 1,5 metermaatschappij.”

Rosendaal vindt versoepeling op zijn plaats: “De belangrijkste reden waarom we nu zoveel mogelijk thuis zitten is en was: flatten the curve. Voorkomen moest worden dat onze zorg het niet meer zou aankunnen, zoals in sommige landen is gebeurd. Met veel pijn en moeite ­hebben wij dat gevaar afgewend. Dan kun je de curve wel heel ver naar beneden willen ­duwen, in de hoop dat het virus verdwijnt, maar dat is niet reëel. Van groepsimmuniteit is nog lang geen sprake en we hebben de test­faciliteiten niet om de bevolking massaal te controleren. Bovendien is het heel lastig mensen op te sporen die besmet zijn zonder symptomen van de ziekte.”