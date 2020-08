Komt er nog een Lowlands 2021?

Beeld ANP Kippa

Dat het festival Lowlands bij Biddinghuizen niet doorgaat is voor de festivalgangers hooguit vervelend, maar achter de schermen is een kaartenhuis ingestort. “Er is een bom gevallen op onze bedrijfstak,” zegt Van Eerdenburg.

Eens per jaar wordt op het terrein naast Walibi een kleine stad uit de grond gestampt, met alles wat nodig is om 60.000 festivalgangers drie dagen lang te vermaken. Vele maanden voorbereiding en drie weken keihard aanpoten op het terrein door talloze bedrijven gaan vooraf aan het moment dat het festival losbarst. Dit jaar zou dat van 21 tot en met 23 augustus zijn.

Naïef

Van Eerdenburg is als festivaldirecteur bij Mojo Concerts al jaren verbonden aan Lowlands. Dat de editie van 2020 geschrapt zou worden, daar hield hij in het begin van de coronacrisis niet eens rekening mee. “Heel naïef misschien, maar toen de lockdown kwam, dachten we dat het een maand of drie, vier zou duren en dat Lowlands 2020 misschien wel zou doorgaan.”

Festivaldirecteur Eric van Eerdenburg leidt premier Rutte rond tijdens Lowlands 2019. Beeld ANP

Inmiddels liggen de kaarten heel anders. Alle festivals zijn geschrapt en hoe het in de toekomst moet, daar is nog geen zicht op. Organisator Mojo heeft flink in het personeelsbestand moeten snijden en Van Eerdenburg weet dat de situatie bij de talloze bedrijven waarmee hij samenwerkt – van beveiliging tot catering, van podiumbouwers tot programmeurs – niet veel beter is.

“Veel bedrijven hebben het bijzonder moeilijk en verkeren op de rand van een faillissement. Wij hebben die bedrijven keihard nodig om deze festivals van de grond te krijgen. De kans bestaat dat de hele infrastructuur die in de popindustrie is opgebouwd, verloren gaat. Dat heb je niet zomaar terug als de situatie ten goede keert.”

Voor Mojo Concerts is het bijzonder lastig plannen op dit moment. Maar alle onzekerheden ten spijt wordt er gewoon gekoerst op een Lowlands 2021. “We zijn bezig met het programma voor volgend jaar, terwijl we niet weten of het kan doorgaan. Het is alsof je in dikke mist loopt. Maar je móét ermee beginnen, normaal gaan we ook meteen na Lowlands weer door voor het volgende jaar.”

Minder sterke line-up

Maar of het in 2021, als het doorgaat, een Lowlands als vanouds wordt? Van Eerdenburg heeft zijn twijfels. Want: hoe zit het met de reisbeperkingen? Zullen Amerikaanse artiesten wel op tournee gaan? “Als de Amerikanen niet komen en we daardoor volgend jaar met een wat minder sterke line-up komen, zullen mensen dat wel voor lief nemen. Desondanks doen we onze uiterste best om de kwaliteit te kunnen waarborgen en een goed programma te bieden.”

Het Lowlandsterrein. Beeld ANP

Het programma is één ding, maar dan de praktische situatie: houden we de 1,5 metermaatschappij? “Het is niet realistisch dat je een festival kunt houden met die afstandsnorm,” zegt de Lowlands-directeur. Meer podia dan? Uitbreiding van het terrein? “Geen oplossing. Mensen kruipen toch bij elkaar en dan ben je al heel snel in overtreding.”

Moeten we Lowlands opsplitsen in drie keer?

Nog een probleem: alle 60.000 festivalgangers hebben recht op verzilvering van hun ongebruikte ticket van dit jaar in 2021. “Dan zou je het al moeten splitsen en bijvoorbeeld drie Lowlandsen moeten houden. Maar welke artiesten zijn drie achtereenvolgende weken te boeken?”

Volop hoofdbrekens dus voor Van Eerdenburg. “Op mijn somberste momenten denk ik: het is gedaan met de festivalcultuur. Maar meteen daarna denk ik: nee, dat is onvoorstelbaar. Wij mensen zijn knuffeldieren, we willen bij elkaar zijn, dat zit in onze genen. Het kán niet dat dat ophoudt te bestaan.”

‘Wij mensen zijn knuffeldieren,’ aldus Van Eerdenburg. Beeld ANP

In 2017, bij het 25-jarig bestaan, nam de Lowlandsorganisatie het festivalterrein naast Walibi flink onder handen. Bekijk de video daarvan: