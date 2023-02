Komt er dan eindelijk een ‘mannenpil’? Dit middel verlamt sperma tijdelijk

Het middel verlamt sperma tijdelijk, waardoor het niet naar een eitje kan zwemmen. Beeld Sebastian Condrea / Getty Images

Ja, laat het onderzoek zien dat op Valentijnsdag werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications. Daarin wordt bevestigd dat de molecule die de beweeglijkheid van zaadcellen bevordert, zo kan worden beïnvloed dat het zaadcellen tijdelijk verlamt.

En dat is welkom nieuws in de wereld van de anticonceptie, zegt gynaecoloog en professor Wilfried Gyselaers van het Belgische ziekenhuis Oost-Limburg, want het onderzoek naar anticonceptie voor mannen loopt al decennia. Nog steeds zijn er voor mannen maar twee soorten anticonceptie: het condoom en sterilisatie. De vraag om anticonceptie voor mannen krijgt de gynaecoloog in zijn spreekkamer geregeld voorgeschoteld.

“Sinds vrouwen meer zijn gaan emanciperen is er de vraag waarom enkel zij zouden moeten zorgen voor anticonceptie. Het grote probleem daarbij is dat er bij de vrouw één eitje per maand geblokkeerd moet worden, terwijl het bij een man gaat om miljoenen en miljoenen zaadcellen. Dat is een groot verschil: waar de klassieke pil de eisprong laat staken, kun je niet zomaar de productie van zaadcellen stoppen.”

Geen hormonen

Dus moest er gezocht worden naar een middel dat wat doet met die zaadcellen. Gyselaers legt uit dat zaadcellen die na een zaadlozing naar buiten komen nog niet goed kunnen bewegen. Door verschillende stofjes die dan bij elkaar komen worden ze beweeglijk. “Er is een molecule die ervoor zorgt dat de zaadcellen energie krijgen. Het nu gevonden middel zorgt ervoor dat die molecule z’n werk niet meer kan doen. Het verlamt de zaadcellen.”

Het middel werkt zonder hormonen en is volgens Gyselaers te vergelijken met een medicijn: het bevat een eiwit dat zorgt dat de molecule z’n werk niet kan doen.

In het onderzoek wordt beschreven dat de 'verlamming’ van het sperma bij muizen 2,5 tot 3 uur duurt. De muizen zouden ‘normaal paringsgedrag vertonen’ en ‘de volgende dag weer volledig vruchtbaar zijn’. Maar daarmee zijn we er nog niet, zegt Gyselaers. “Nu moet worden bekeken of de zaadcellen daarna niet tóch nog naar een eitje kunnen zwemmen. We weten dat zaadcellen bij heel vruchtbare vrouwen wel tot vijf dagen kunnen overleven.”

Prik in je bil

We zijn er dus nog niet, benadrukt Gyselaers: “Dit middel is bovendien geen ‘pil’ voor mannen, maar een ingespoten medicijn. In dit stadium hebben we het dus over een ‘mannenprikpil’, die een man vóór de daad in zijn bil zou moeten zetten. Zo gaat het nu bij de muizen. Er wordt gezocht naar een alternatief.”

Daarnaast is er nog niks bekend over eventuele gezondheidsgevaren bij het gebruik. “Bij de muizen zijn geen nevenwerkingen gevonden. Maar nu zal het getest worden op konijnen, en dan waarschijnlijk op dieren die meer op mensen lijken, als varkens. Dan pas op mensen.”

Al met al heeft de ‘mannenpil’ nog een lange weg te gaan. Volgens Gyselaers is de gemiddelde duur tussen zo'n nieuwe vondst en het moment van gebruiken op dit moment ongeveer 17 jaar. “Dat betekent dat het nu nog zo'n 16 jaar duurt.”