Komende weken veel treinhinder in de Randstad

Dit weekend gaat Leiden Centraal – met dagelijks circa 80.000 reizigers – geheel dicht. Beeld ANP

Grootschalige spoorvernieuwing bij Leiden CS leidde in maart tot wekenlange hinder en chaos. Dit weekend gaan ProRail en Bam Infra opnieuw aan de slag, want het werk is nog niet klaar. NS en ProRail waarschuwen voor ernstige hinder, ook op Haarlem, Amsterdam Sloterdijk en Rotterdam Centraal.

Dit weekend gaat Leiden Centraal – met dagelijks circa 80.000 reizigers – geheel dicht. Vanaf maandag geldt een sterk uitgeklede dienstregeling richting Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Rechtstreeks naar Utrecht treinen is onmogelijk: tussen Leiden en Alphen aan den Rijn rijden bussen. ProRail en Bam zetten de werkzaamheden hierna voort bij Den Haag. Dat gebeurt in de voorjaarsvakantie, van 22 februari tot 1 maart.

ProRail en NS verwachten wel dat het leed minder groot is dan vorig jaar, onder meer doordat extra storingsploegen paraat zullen staan.