Komende week weer zomers weer, droogte houdt aan

Beeld ANP

Na een wat minder warme periode met temperaturen die passen bij deze tijd van het jaar, zet de temperatuur na het weekend weer een stijgende lijn in. “In de loop van de week komt zelfs weer aanvoer van zeer warme lucht uit Zuid-Europa op gang,” weet meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza. “Daarnaast blijft droogte een probleem, al neemt richting het weekend de kans op buien toe.”

In de loop van maandag kan het behoorlijk opwarmen. In de middag zijn temperaturen tussen 23 graden aan zee tot regionaal 28 graden diep landinwaarts mogelijk. De lucht is relatief vochtig, dus ontstaan ook vrij gemakkelijk stapelwolken. Enkele exemplaren groeien uit tot een bui, maar op veel plaatsen blijft het waarschijnlijk droog.

Maandagavond krijgen het westen en noordwesten van het land wel te maken met meer bewolking vanuit het westen. Mogelijk dat in de tweede helft van de avond en in de nacht naar dinsdag in die regio’s ook af en toe buiige regen valt. Elders in het land blijft het dan droog.

Dinsdag is het vooral in de ochtend vaker bewolkt met verspreid over het land enkele kortdurende buien. ’s Middags is het nagenoeg droog met meer zon. Landinwaarts kan het dan wederom zomers warm worden met 25 tot 28 graden.

Flink stuk warmer

Vanaf woensdag is het een aantal dagen een flink stuk warmer. “Dan komt de aanvoer van warme lucht uit het zuiden op gang,” stelt Janssen. Op de meeste plaatsen in ons land wordt het woensdag zomers warm met 25 graden of warmer, waarschijnlijk alleen niet op de Wadden. In Amsterdam wordt het zo’n 28 graden en in het uiterste zuiden komt de temperatuur zelfs weer in de buurt van 30 graden. De zon schijnt daarbij flink tussen enkele stapelwolken door en de wind waait slechts zwak uit het zuiden. De lucht is relatief vochtig, dus het voelt daarnaast ook broeierig warm aan.

Ook donderdag wordt het warm. In het zuiden van het land kan de temperatuur dan oplopen naar waarden ruimschoots boven de 30 graden. Ook in het midden en oosten van het land zijn maxima in de buurt van 30 graden goed mogelijk. In het noorden is het iets minder warm, maar evengoed zomers. In Amsterdam neemt vanaf donderdag de kans op neerslag toe en koelt het in de loop van de dag af tot zo’n 22 graden.

De steeds hogere temperaturen en het gebrek aan regen zorgen ervoor dat de droogte de komende dagen weer verder verscherpt. Zeker in het oosten en zuidoosten van het land waar afgelopen week - in tegenstelling tot het westen en noorden - nauwelijks regen is gevallen, verscherpt de droogte flink. Het westen en noorden hebben enige verlichting van droogte na de buien afgelopen week, maar ook daar zal de extreme droogte in de loop van de week weer steeds beter merkbaar worden.

Koelere lucht

Zaterdag steekt op steeds meer plaatsen een noordwestenwind op waarmee koelere lucht vanaf de Noordzee ons land binnenstroomt. In het noordwestelijke kustgebied blijven de maxima daardoor waarschijnlijk steken op waarden rond 22 graden, terwijl het landinwaarts nog ruimschoots zomers warm wordt met 25 tot 28 graden. Het weerbeeld is dan vrij zonnig, maar landinwaarts moet nog wel steeds rekening worden gehouden met een regen- of onweersbui.