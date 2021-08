Komende week veel vallende sterren te zien

Beeld anp

Het hoogtepunt van de sterrenregen is in de nacht van donderdag op vrijdag, dan zijn er 69 vallende sterren per uur te zien. Maar ook op de nachten daarvoor en daarna is er genoeg om naar te kijken.

Volgens Weeronline wordt het weer gunstig voor een potje staren naar de sterren. Er komt droog en warm zomerweer aan met opklaringen.

Nieuwe maan

De weersite meldt dat er dit jaar meer sterren te zien zijn dan normaal, omdat het op maandag nieuwe maan is en de nachten daarna ook vrij donker zullen zijn. Hoe minder maanlicht, hoe beter de vallende sterren zichtbaar zijn. Volgend jaar zal het volle maan zijn tijdens de komst van de Perseïden. ‘Wie veel vallende sterren wil zien, moet dat dus dit jaar doen en niet wachten op volgend jaar,’ aldus Weeronline.

Amsterdammers die de sterren willen zien kunnen het beste een stukje buiten de stad gaan staan. Kunstlicht zorgt ervoor dat sterren minder goed te zien zijn. Hoe donkerder het op de grond is, hoe beter het zicht.