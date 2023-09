Komende week kans op tropische hitte

Beeld ANP / Jeffrey Groeneweg

In Amsterdam kan de temperatuur oplopen tot 29 graden. Ook volgend weekend worden in de stad nog zomerse temperaturen van 27 graden verwacht.

Elders in het land kan het plaatselijk zelfs 30 graden of warmer worden. Een regionale hittegolf is niet uitgesloten. De kans daarop is het grootst in het zuidoosten, meldt Weeronline.

De warmte wordt naar Nederland gestuwd door een wind uit oost- tot zuidoostelijke richting. Zondag is het al merkbaar warmer dan de afgelopen week met plaatselijk 25 graden. De dagen daarna stijgt het kwik door richting de 30. De hitte is ongebruikelijk voor september en opmerkelijk omdat in augustus nergens in Nederland de tropische 30 graden is gehaald.

De zonkracht is inmiddels wat lager rond deze tijd van het jaar, maar midden op de dag wordt nog steeds kracht 5 gehaald. Daarmee kan een onbeschermde huid binnen een half uur verbranden. Weeronline adviseert mensen die naar buiten gaan dan ook zich in te smeren.

