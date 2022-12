Komende dagen iets minder koud en een enkele sneeuwbui

In de avond en nacht kan in Amsterdam een enkele lichte sneeuwbui voorkomen. Beeld Getty Images

Na de eerste lokale strenge vorst wordt het woensdagmiddag 0 tot 2 graden en daarmee is de middagtemperatuur nauwelijks hoger dan gisteren. Er zijn zonnige perioden met sluierwolken.

In de loop van de middag neemt in het noordelijk kustgebied de kans op een bui toe. Bij temperaturen rond of net iets boven het vriespunt valt de neerslag als (natte) sneeuw.

Omdat de gevallen neerslag zorgt voor bevroren wegen is woensdagavond code geel van kracht. De waarschuwing geldt in de provincies Noord-Holland, Zeeland, Zuid-Holland, Flevoland, Groningen, Drenthe en Friesland.

Schaatsen

In de avond en nacht kan in Amsterdam een enkele lichte sneeuwbui voorkomen. Ook in de rest van Noord-Holland, het Waddengebied, Friesland en het westen van Zuid-Holland is er kans op een sneeuwbui. Om grote neerslaghoeveelheden gaat het niet, maar wat er valt blijft wel liggen. In de nacht vriest het in het hele land met minima van -2 aan zee tot lokaal -9 graden Celsius in het oosten.

Dinsdag liet Weeronline al weten dat er deze week hoogstwaarschijnlijk niet geschaatst kan worden op grote plassen of vaarten. Op enkele opgespoten natuurijsbanen was dat dinsdag wel al mogelijk.

Winterse bui

Ook donderdag hebben het Waddengebied en Noord-Holland de beste kansen op een winterse bui voor. Naast natte sneeuw kan soms ook regen vallen. In veruit het grootste deel van het land blijft het droog.

Volgens Weeronline loopt het kwik donderdagmiddag op tot boven het vriespunt. Op vrijdag en in het weekend is het overdag weer iets kouder dan donderdag met maxima veelal tussen 0 en 3 graden. In de nachten vriest het licht tot lokaal matig. Het blijft tot zondagmiddag op de meeste plaatsen droog.

De eerste dagen na het weekend is het overwegend bewolkt en zijn er perioden met regen. Bij een zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. Dinsdag kan het zelfs 9 tot 11 graden worden. Ook ’s nachts blijft het dan boven nul.

