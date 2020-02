Komend weekend mogelijk windstoten tot 140 kilometer per uur

De storm die dit weekend in Nederland aankomt, is mogelijk heftiger dan verwacht. Er is kans op zeer zware windstoten tot 140 kilometer per uur.

De eerste storm van het jaar, die de naam Ciara heeft gekregen, zorgt eerst voor onstuimig weer in Groot-Brittannië en trekt daarna onze kant op. Eerder was de verwachting dat de storm windkracht 9 zou hebben, maar dat is volgens Weeronline mogelijk zelfs windkracht 10.

Koud zal het niet worden. Met 11 tot 13 graden is het zeer zacht voor begin februari.

In de loop van zondagochtend krijgen we eerst te maken met een paar flinke buien, maar later begint de echte storm langs de westkust en in het noordwesten, met windstoten tot 140 kilometer per uur. Zondagavond en in de nacht op maandag valt er waarschijnlijk veel regen en ‘zwakken’ de windstoten af tot 100 kilometer per uur.

Maandagochtend is er grote kans op overlast door de zware windstoten. Omgewaaide bomen en afgebroken takken kunnen op de weg en het spoor voor problemen zorgen.

Eerste storm met een naam

Ciara is de eerste storm die in Nederland een naam krijgt. Het KNMI zegt dat naamgeving van stormen het bewustzijn van gevaar verhogen. Waar in Groot-Brittannië en Ierland het publiek suggesties voor namen kan insturen, heeft het meteorologisch instituut hier een lijst opgesteld. Mogelijk wordt het publiek in de toekomst wel bij de naamgeving van stormen betrokken.