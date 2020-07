Komend weekend flinke buien verwacht

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Dat meldt Weeronline. Vrijdag is er al kans op felle buien, met af en toe onweer. Vooral ‘s ochtends is het bewolkt, in de loop van de dag nemen de opklaringen toe. Het kwik stijgt in Amsterdam naar ongeveer 22 graden.

Zaterdag wordt een bewolkte dag, maar vooral in de ochtend laat de zon zich nog geregeld zien. Gedurende de dag neemt de kans op buien toe, waarbij ‘s avonds en in de nacht waarschijnlijk de meeste regen valt. Het wordt opnieuw zo’n 22 graden.

De buien trekken zondag geleidelijk naar het oosten weg. De bewolking maakt langzaam plaats voor zon, bij een graad of 21. ‘s Avonds blijft het in Amsterdam waarschijnlijk droog.

Ook na het weekend blijft het wisselvallig, al is het naar verwachting minder nat dan zaterdag en zondag. Met zo’n 20 tot 23 graden is de temperatuur heel normaal voor deze tijd van het jaar.