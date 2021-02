Komend studiejaar helft minder collegegeld voor studenten

Beeld Hollandse Hoogte / Werry Crone

Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) maken woensdag de invulling bekend van het vorige maand aangekondigde ‘nationaal programma’ om onderwijsachterstanden weg te werken. Van de 8,5 miljard gaat 6 miljard euro naar het basis- en voortgezet onderwijs.

In een ‘deltaplan’ worden voor meerdere jaren maatregelen bedacht die de schade repareert die kinderen door schoolsluitingen en afstandsonderwijs hebben opgelopen. Denk aan studiehulp, extra handen in de klas en zomerscholen.

Helft collegegeld

Voor de langere termijn krijgen middelbare scholen ook een zak met geld. Daarmee is gemiddeld per school 1,3 miljoen euro gemoeid. Basisscholen krijgen 180.000 euro per school.

De Tweede Kamer riep het kabinet vorige week op om alle studenten op mbo, hbo en universiteit die vertraging hebben opgelopen, een ‘gratis’ studiejaar te geven. Aan die wens komt het kabinet nu deels tegemoet: studenten hoeven het volgende studiejaar maar de helft te betalen van het collegegeld.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) reageert verheugd op dit besluit: “Studenten hebben vaak te maken met studievertraging en inkomensverlies door de coronacrisis. Bovendien staat hun brede ontwikkeling onder druk. Met deze forse miljardeninvestering wordt eindelijk gehoor gegeven aan de noodzaak voor meer steun voor jongeren,” aldus LSVb-voorzitter Lyle Muns.