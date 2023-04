Kolenoverslag flink toegenomen in haven Amsterdam

Kolenoverslag in de Afrikahaven. Beeld Olaf Kraak/ANP

Havenbaas Koen Overtoom erkent dat daarmee sprake is van ‘discrepanties tussen de korte en lange termijn die voor dilemma’s zorgen’.

De kolenoverslag steeg met 37 procent naar 14,2 miljoen ton. De toename is niet los te zien van de energiecrisis die ontstond na de Russische inval in Oekraïne.

Verder was er ook bij de overslag van agribulk, waartoe bijvoorbeeld graan behoort, een toename te zien. De overslag in olieproducten daalde juist. Over de gehele linie werd er in Amsterdam 78,6 miljoen ton aan goederen overgeslagen tegen 71,3 miljoen ton in 2021.

In 2030 volledig stoppen met kolen

Topman Overtoom van het havenbedrijf merkt op dat de toename bij de kolenoverslag de inspanningen niet in de weg staat die de haven al sinds 2017 doet voor een einde van de kolenimport, -opslag en -doorvoer.

Hij benadrukt dat het streven niet veranderd is en dat de haven ook dit jaar stappen zet om in 2030 volledig te kunnen stoppen met kolen. “Zo hebben we het contract van een van de drie kolenterminals niet verlengd en hebben we per 1 januari 2023 twaalf hectare grond teruggenomen die we gaan inzetten voor niet-fossiele activiteiten.’’

Het havenbedrijf moet het voor de eigen inkomsten onder meer hebben van de zeehavengelden. Die stegen vorig jaar tot 60,4 miljoen euro als gevolg van een stijging in de overslag in met name energieproducten.

De omzet als geheel ging met 10 procent omhoog naar 181,5 miljoen euro. Onder de streep bleef wel minder winst over, namelijk 44,1 miljoen euro tegen 52,9 miljoen euro het jaar ervoor. Die afname heeft te maken met eenmalige kosten die de haven moest maken voor de nieuwe zeesluis in IJmuiden, die vorig jaar werd geopend.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: