Kolencentrale Onyx op Maasvlakte blijft voorlopig toch open, minister Jetten ‘zeer teleurgesteld’

Beeld ANP / Flip Franssen

“Ik ben zeer teleurgesteld over deze beslissing en het is een slechte beslissing voor het klimaat,” aldus Jetten. “Er lag een goed pakket aan afspraken en een passende subsidieregeling. Om die reden vind ik het onverstandig dat Onyx Power terugkomt op deze afspraak.”

Juridisch gezien kan Jetten evenwel niets tegen de beslissing doen. “De subsidieregeling is een vrijwillig instrument en formeel staat Onyx Power in haar recht om geen gebruik te maken van deze regeling.” Het kabinet had er tot 212,5 miljoen euro voor over om de centrale eerder dicht te laten gaan.

Het gebruik van kolen om stroom op te wekken is vanaf 2030 verboden. Kolencentrales moeten tegen die tijd gesloten zijn of overgeschakeld zijn op andere brandstoffen. De komende jaren geldt bovendien een wettelijk verplichte productiebeperking, eveneens om het klimaat te ontzien. Die beperking zal ook gelden voor de Onyx-centrale, die daarvoor een nadeelcompensatie kan krijgen.

De subsidieregeling was bedoeld om al veel eerder dan in 2030 de CO2-uitstoot als gevolg van de elektriciteitsproductie substantieel terug te dringen. Alle exploitanten van kolencentrales hadden de gelegenheid om in te schrijven. Alleen het voorstel dat de meest kostenefficiënte vermindering opleverde, werd gehonoreerd.

Het is een flinke tegenvaller voor het kabinet dat met het sluiten van kolencentrales de uitstoot van broeikasgassen terug wil dringen. Vanwege die reden werd eerder wel de Hemwegcentrale in het Westelijk Havengebied in Amsterdam gesloten.