Koffer komt sowieso aan op eindbestemming (ook als de vakantieganger al lang weer thuis is)

Passagiers die afgelopen week op Schiphol arriveerden, zagen tussen de bagagebanden weer honderden koffers onbeheerd staan. Tussen de bagage staan ook talloze buggy’s en andere grote spullen als surfplanken en rolstoelen.

De koffermassa is het spreekwoordelijke topje van de ijsberg, want de meeste koffers staan verderop in de centrale opslag. Dagelijks reizen tientallen mensen naar Schiphol in een poging om hun bagage terug te krijgen. Dat doen ze niet voor niets, telefonisch blijken luchtvaartmaatschappijen en bagageafhandelaars namelijk nauwelijks bereikbaar.

“Het is echt ongelooflijk, de mensen die je aan de lijn krijgt weten van niks,” verzucht een Canadese reiziger. “Ze zijn met veel te weinig en worden niet aangestuurd. Ze zijn heel aardig, maar ze kunnen eigenlijk niks voor je doen.”

Hoe groot de problemen bij de bagageafhandeling momenteel zijn is lastig in te schatten. Veel van de acht bagageafhandelaars reageren niet op vragen of ontkennen dat er überhaupt problemen zijn. “Wij hebben een achterstand van ongeveer duizend koffers,” stelt Swissport, één van de afhandelaars die wel netjes reageert. “Dat aantal fluctueert, omdat telkens als we er veel hebben weggewerkt, er nieuwe bijkomen.”

Bagagelabel

Bij de andere zeven afhandelaars zijn de problemen volgens de Swissport-woordvoerder nog groter. KLM, die de eigen bagageafhandeling doet, betwist dat en zegt de achterstand bijna weggewerkt te hebben. Op het hoogtepunt waren dat er 7000, nu nog 1850. “Van zo’n 700 koffers mist het bagagelabel. Daar zijn we nu hard mee aan de slag.”

Volgens KLM kent de kofferchaos een veelheid aan oorzaken. KLM wijst op een eerdere storing in het bagagesysteem van Schiphol. “Daar komt bij dat veel passagiers hun vlucht misten vanwege de enorme wachtrijen bij security.

Dan moeten de koffers van boord worden gehaald, wat extra los- en laadtijd betekent, waardoor het toestel te laat vertrekt en ook weer te laat op Schiphol terugkomt. Hierdoor raakt ons netwerk verstoord en missen binnenkomende passagiers hun transfervlucht. Ook komt het voor dat transferpassagiers de vlucht wel halen, maar hun koffers niet. En zo stapelen de koffers zich op.”

Schiphol zegt in een reactie dat het ‘uitermate vervelend’ is als reizigers hun koffer missen, en dat de luchthaven airlines en hun afhandelaars helpt de problemen op te lossen. Maar: “Het is aan hen om de koffer weer in het bezit van de reiziger te brengen. Schiphol kan deze rol niet overnemen, omdat de adres- en check-in gegevens bij luchtvaartmaatschappijen bekend zijn.”

De luchthaven stelt dat er op het hoogtepunt circa 10.000 koffers achter zijn gebleven op Schiphol. Nu zijn dat er 1500. “Wij helpen door per afhandelaar mensen ter beschikking te stellen om achtergebleven bagage te sorteren en op te slaan. Het is aan de luchtvaartmaatschappijen en afhandelaren om te zorgen dat een koffer weer bij de reiziger komt.”

Om de situatie in de bagagehal overzichtelijker te maken en het beeld van chaos weg te nemen, zijn duizenden stuks bagage afgelopen dagen naar een centrale opslaghal gebracht. Bijkomend probleem is dat verloren koffers naar de reisbestemming gestuurd worden. Veel mensen zijn daar niet meer, bijvoorbeeld omdat hun vakantie al lang is afgelopen.

Hopeloos

Volgens FNV Luchtvaart is de situatie op Schiphol ‘hopeloos’. Deze week waren de rijen weer zo lang dat passagiers op onder meer maandag en dinsdag hun vlucht misten. Onderliggend probleem op de luchthaven is de jarenlange race to the bottom op Schiphol, zegt FNV-campagneleider Schiphol Joost van Doesburg.

Hij wijst erop dat Schiphol de enige grote Europese luchthaven is met acht bagageafhandelaars. Londen Heathrow en Frankfurt hebben er twee of drie. “Schiphol wijst op de door de EU geliberaliseerde markt, maar dat is onzin,” aldus Van Doesburg. “Van Brussel moeten het er minimaal twee zijn, maar acht hoeft echt niet.”

Op korte termijn zijn er slechts twee manieren om de problemen aan te pakken, stelt FNV Luchtvaart. “Hogere lonen voor medewerkers, waardoor het personeelstekort minder wordt, en minder vluchten. Beiden zijn deels al gebeurd.”

Piekmomenten

Om de problemen beheersbaar te houden schrapte Schiphol deze zomer al veel vluchten. Afhandelaar Swissport stelt echter dat de verdeling van de vluchten over de dag nog steeds voor complicaties zorgt. “Het gaat niet zozeer over het aantal vluchten: de piekmomenten geven de meeste problemen.”

Ondertussen lopen de problemen over naar Eindhoven Airport, nu vluchten daarheen zijn verplaatst en omdat reizigers denken dat het daar rustiger is. Een structurele oplossing zal nog jaren vergen, stelt Van Doesburg van FNV Luchtvaart. Zo is begin juni met de luchthaven afgesproken dat het aantal bagageafhandelaars omlaag gaat. “We zullen Schiphol totaal opnieuw moeten uitvinden, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat.”