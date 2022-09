‘Koeriers Deliveroo en Uber vaak ongedocumenteerden zonder papieren’

Beeld ANP

De ongedocumenteerde fietskoeriers omzeilen de digitale controles en de wet door op de naam van legale geregistreerde werknemers te werken. Ook werken voormalige studenten met hun studentenvisa terwijl die zijn verlopen.

NRC sprak met fietskoeriers in de steden Utrecht, Amsterdam en Nijmegen. De maaltijdbezorgers komen uit landen als Bangladesh, Brazilië en Albanië. Vooral werknemers uit Bangladesh komen hier in eerste instantie om te studeren en verdwijnen daarna in de illegaliteit om als koerier voor Uber of Deliveroo te werken. Meer dan de helft van de zestig koeriers die de krant sprak kon niet uitleggen hoe ze aan een werkvergunning kwam, was nauwelijks verzekerd en droeg geen belasting af.

De fietskoeriers hebben alleen digitaal contact met Uber of Deliveroo en kunnen daardoor een valse identiteit gebruiken. De ongedocumenteerden betalen ongeveer 100 euro per week aan tussenpersonen of familieleden die zich bij de Kamer van Koophandel (KvK) hebben geregistreerd als legale fietskoerier.

‘Redelijk veel illegalen’

De Arbeidsinspectie bevestigt de uitkomst van het onderzoek van de krant. De inspectie vermoedt dat er ‘redelijk veel illegalen bij de platforms werken’, zonder precieze aantallen te noemen. Ongedocumenteerden die bij de grotere platforms zoals die van Uber en Deliveroo werken, worden een steeds groter probleem waarbij ‘regelmatig accounts van bezorgers uitgeleend worden’.

Bij de KvK is het aantal eenmanszaken dat zegt te werken als maaltijdbezorger vertwintigvoudigd in nog geen tien jaar tijd. In 2013 waren er 173 ingeschreven bij de KvK, nu zijn dat er ongeveer 3500. Deliveroo zegt in Nederland 4500 accounts online te hebben, Uber Eats wil daar niet op ingaan. Bij Thuisbezorgd is het niet mogelijk om als ongedocumenteerde aan de slag te gaan, dat bedrijf geeft bezorgers een arbeidscontract.

Voor de Belastingdienst en Arbeidsinspectie is het niet te controleren of Uber Eats en Deliveroo de wet overtreden door grote problemen bij de uitvoering rondom de wetgeving voor (schijn)zelfstandigen. Deliveroo − dat al aankondigde te vertrekken uit Nederland − zegt tegen NRC ‘niet op de hoogte’ te zijn en streng te controleren op fraude. Uber Eats laat weten een ‘zerotolerancebeleid’ te voeren en in te zetten op nieuwe technologieën om fraude op te sporen.