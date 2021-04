Koen (21) wilde profvoetballer worden, nu is hij voorvechter van het basisinkomen

Koen Bruning: ‘Een basisinkomen zorgt ervoor dat mensen weer putten uit hun creativiteit en ondernemerszin.’ Beeld Susanne Stange

Een jongensdroom kwam uit toen Koen Bruning (21) op zijn achttiende, als speler in de A1-selectie van voetbalclub AFC, drie weken lang langs universiteiten in Amerika toerde. Hij had zijn sportbeurs om daar te kunnen spelen en studeren bijna rond, maar blesseerde zijn linkerbeen. Zijn kraakbeen raakte beschadigd. Voetballen ging niet meer.

Tijdens zijn laatste wedstrijd voor AFC tegen AZ, nota bene de club waar hij ooit stage liep, moest hij na tien minuten van het veld af, omdat het niet meer ging.

Bruning, nu tweedejaarsstudent PPE (politics, philosophy and economics) aan de Vrije Universiteit, gooide het roer om. In de tweede week na zijn blessure kocht hij zijn eerste boek. Daarna is hij nooit meer gestopt met lezen. Sterker nog: hij is gaan schrijven en brengt deze week zijn boek Samen Rijk uit, een pleidooi voor het basisinkomen.

Wanneer wist je dat je een boek ging schrijven?

“Ik zag de campagne van de Amerikaanse ondernemer Andrew Yang, die waarschuwt voor armoede en ongelijkheid als gevolg van automatisering. Wat hij zei is bijna profetisch, zeker nu in coronatijd. De dag na mijn eindexamens in 2019 ben ik begonnen met schrijven.”

Dan heb je vlot gedaan.

“Dat komt wellicht door mijn obsessieve drang. Die leidde ook tot mijn blessure: ik wilde koste wat het kost mijn linkerbeen trainen en heb dat toen overbelast. Met lezen merk ik ook dat ik niet meer kan stoppen als ik nieuwe dingen ontdek, bijvoorbeeld over hoe onze maatschappij werkt.”

En hoe werkt onze Nederlandse maatschappij volgens jou?

“Ik beschrijf de samenleving als een ‘democratisch huis’, dat op vier pilaren rust: sociaal, politiek, economisch en rechtsstatelijk. Elke dag werken Nederlanders aan die pilaren, zodat het huis overeind blijft. Inspelen op de chaos en veranderlijkheid in de wereld maakt het huis stabiel; antifragiel, zoals ik het in het boek noem.”

Veranderlijkheid in de zin van vier nieuwe politieke partijen in de Tweede Kamer?

“Dat juich ik alleen maar toe. Alleen moet je er vervolgens voor waken dat je niet alles dichttimmert in een coalitieakkoord voor vier jaar lang. Dan is het huis niet meer in evenwicht, dat merken burgers. En dat maakt ons systeem fragiel.”

Je stelt een basisinkomen voor met de naam ‘vrijheidsdividend’ van 1000 euro per maand. Wat lost dat op?

“Met het vrijheidsdividend leg je een deel van de macht die de overheid en markt hebben, terug bij de burger. Vergelijk het met een te lang uitgestelde winstuitkering aan de Nederlander. Je zorgt ervoor dat mensen weer uit hun creativiteit en ondernemerszin putten. Neem Amsterdam: het stadsleven is een snel leven, mensen zijn vaker gestrest. Met een onvoorwaardelijk geldbedrag heb je meer ruimte in je hoofd en in je leven om de verbinding aan te gaan met andere Amsterdammers.”

Zorgt een basisinkomen voor minder ongelijkheid als ook de rijken het ontvangen?

“Ik sprak mensen met een bovenmodaal inkomen, die met een basisinkomen toch liever leraar of zorgverlener zouden worden. Bovendien heeft vooral de middenklasse er baat bij. Stel dat je 21.000 euro bruto per jaar verdient en 11.000 euro bruto erop vooruitgaat, dan ga je maar 500 euro netto erop vooruit, omdat al je toeslagen wegvallen. En, los van alle theorieën: het waardevolst zijn de antwoorden van mensen als je ze vraagt wat ze met 1000 euro per maand zouden doen.”

Wat zou jij ermee doen?

“In 4 vwo had ik een app voor het onderwijs bedacht, dat idee had ik met steun van een basisinkomen destijds beter kunnen uitbouwen. En ik zou meer boeken gaan kopen, en meer gaan schrijven. Al is mijn volgende boek, over mijn ervaring met autisme, al voor een groot deel af.”