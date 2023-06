Koeman en Van Dijk fileren zwak Oranje: ‘We moeten ons echt schamen’

Bondscoach Ronald Koeman: 'Ik neem mezelf dat zo ontzettend kwalijk, dat ik het niet voor elkaar heb gekregen om die bereidheid in de ploeg te krijgen.' Beeld ANP

Het stoom komt uit de oren bij Ronald Koeman, die zichzelf schaamt voor wat Oranje, vooral in de eerste helft, liet zien tegen de Italianen. Nederland kwam in Enschede al snel op een 0-2 achterstand in het duel, dat uiteindelijk in een 2-3 nederlaag eindigde: “Dit gaat niet om technische of tactische kwaliteiten, dit gaat om bereidheid. Hier mag je je voor schamen, want bereidheid is de basis van je elftal,” aldus Koeman.

Ook aanvoerder Virgil van Dijk luidt de noodklok, want na de derde nederlaag in vier wedstrijden moet Oranje flink aan de bak om zich te kwalificeren voor het Europees Kampioenschap in Duitsland volgend jaar. “Als we zo spelen als we deden in de eerste helft tegen de Italianen, dan kunnen we het EK vergeten,” zegt Van Dijk. “Wat er beter moet? Het hele pakket eigenlijk.”

Volgens de routinier is het vijf voor twaalf voor het Nederlands elftal. De wedstrijden tegen Griekenland en Ierland in september lijken nog ver weg, maar zijn in de ogen van Van Dijk belangrijker dan ooit. “De communicatie was niet goed, we waren overal net te laat. We waren gewoon niet goed genoeg. Als we ons willen plaatsen voor het EK, moet het vele malen beter.”

Schaamte

“Als groep moeten we verantwoordelijkheid gaan nemen. Allemaal, echt stuk voor stuk,” vindt de aanvoerder. “We moeten het systeem er inslijpen. Of het op de schop moet? In mijn ogen niet. Ons systeem is ‘work in progress’ zoals ze dat in Engeland noemen.”

Na de wedstrijd tegen Kroatië, die met 2-4 werd verloren woensdagavond, was er al een bespreking waarin duidelijk werd gemaakt dat het niveau omhoog moest, en snel ook. De start tegen de Italianen was echter wederom ondermaats. “We moeten ons echt schamen,” zegt Van Dijk.

Lamlendig

Koeman sluit zich daarbij aan. “Ondanks de nederlaag tegen Kroatië waren er wel veel aanknopingspunten en dan speel je zo’n eerste helft. Lamlendig? Dat is het juiste woord, ja. En dat vind ik het ergste wat er is. Ik neem mezelf dat zo ontzettend kwalijk, dat ik het niet voor elkaar heb gekregen om die bereidheid in de ploeg te krijgen. Dat heeft niets met tactiek te maken. Had ik andere spelers op moeten stellen?” vraagt hij zich hardop af bij de NOS.

Koeman stoorde zich vooral aan de rol van Donyell Malen bij de 0-1 van Italië. Federico Dimarco stond helemaal vrij omdat de rechtsbuiten van Oranje niet met zijn man meeliep: “Ik wil totaal niet ingaan op een individu, maar we hebben elkaar laten zitten. Er komt een voorzet bij de tweede paal. Daar staat Dimarco, maar er staat toch ook een rechtsbuiten (Malen, red.)? Die moet dan met zijn man mee. Dit kan je niet alleen aan je verdedigers overlaten, je bent gewoon verantwoordelijk voor je man. Dat is de basis van het elftal en dat is iets waar ik een bloedhekel aan heb. Natuurlijk wil je niet altijd je rechtsbuiten achter de back aan laten gaan, maar in dit geval ben je dat gewoon verplicht en die verantwoordelijkheid hebben wij in de eerste helft niet met elkaar genomen.”

Dramatisch

Over de lichtpuntjes in de tweede helft wil de bondscoach het nauwelijks hebben: “Ik denk dat wij met Cody de beste kansen van de wedstrijd hebben gehad en in de tweede helft wel de bereidheid hebben getoond. Toen konden we het wel opbrengen, maar zelfs daar ben ik niet blij om, want die eerste helft was dramatisch.”

Koeman gaat in de zomerperiode nadenken hoe hij Oranje weer goed voor de dag kan laten komen: “Dit is een grote stap terug en daar ga ik rustig over nadenken, maar nogmaals: dit gaat niet over tactiek of systeem. Ik vind deze eerste helft niet te vergelijken met Frankrijk. Toen was de wil er wel. Wij kunnen een goed team hebben. Met mentaliteit, als team spelen en absolute wil: dan zijn we goed. Zo niet, dan zijn we heel matig,” aldus Koeman, die ook teleurgesteld is in zichzelf: “Ik heb het niet voor elkaar gekregen om een volgende stap te zetten.”

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: