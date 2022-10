KNVB schrapt beoogde OneLove-actie na ophef, onbegrip bij lhbtq-organisaties

Ajaxaanvoerder Dusan Tadic draagt de OneLove-aanvoerdersband tijdens een wedstrijd tegen sc Heerenveen vorig jaar. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

“Door binnen een maand opnieuw met de OneLove-band te gaan spelen, wat nog slechts een idee was, zal de nadruk hierdoor op andere zaken liggen dan op het gebaar dat je wil maken. Dan schiet je je doel voorbij, vandaar dat besloten is om dit nu even niet te doen,” aldus een woordvoerder van de KNVB. “Maar de campagne OneLove gaat zeker door en is dus straks ook zichtbaar op het WK. En daarna ook. De eerstvolgende actie daarna is rond de internationale dag tegen racisme en discriminatie.”

Afgelopen zondag maakte Kokcü kort voor de wedstrijd tegen AZ bekend dat hij vanwege zijn religie de OneLove-band niet wenste te dragen. ‘Ik vind dat iedereen vrij is om te doen wat diegene wil of voelt. Ik snap heel goed wat het belang is van deze actie, alleen voel ik mij door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten,’ zo liet hij optekenen.

Inmiddels heeft Kokcü de aanvoerdersband weer terug bij Feyenoord, zei trainer Arne Slot vrijdag tijdens de persconferentie. “Ik heb niet heel erg meegekregen hoe iedereen erop gereageerd heeft. Maar ik heb begrepen dat niet iedereen het met elkaar eens was. Maar Orkun is zaterdag onze aanvoerder.”

Lhbtq-organisaties veroordelen besluit

COC Nederland, de landelijke lhbtq-belangenorganisatie en Roze Kameraden, de lhbtq-supportersgroep van Feyenoord, veroordelen het besluit van de KNVB. “Onbegrijpelijk dat de KNVB toegeeft aan de ontstane druk, wie kan er nou tegen respect zijn?” reageert een COC-woordvoerder. Het COC zegt de voetbalbond aan te gaan spreken en ‘te zeggen dat ze hun rug recht moeten houden’. Ook roept de belangenclub andere voetbalaanvoerders die de band wel al droegen, op dit te blijven doen.

De KNVB zou ‘voor 100 procent achter de OneLove-campagne moeten blijven staan’, zegt Roze Kameraden-voorzitter Paul van Dorst. “Het is een heel raar signaal om de campagne aan de kant te zetten. Die campagne heeft een bepaalde boodschap, die wordt nu aan de kant geschoven omdat ze bang zijn dat het over de poppetjes gaat in plaats van de boodschap. Terwijl de discussie juist zorgt dat we verder komen.” Van Dorst wil van de KNVB de ‘exacte beweegredenen’ weten van het schrappen van de eerstvolgende OneLove-actie en zegt in gesprek te willen blijven met de voetbalbond over discriminatie.

Minister Helder

Het is aan de KNVB om dit te besluiten, reageert minister Conny Helder (Sport). “Ik ben een groot voorstander van de OneLove-campagne omdat het over gelijkheid van mensen gaat. Ik zal mijn weg zoeken in de internationale sport om dat ook te blijven uitdragen,” zei ze na de ministerraad.

De clubs in het betaald voetbal zouden tijdens de laatste speelronde voor het WK de OneLove-band opnieuw dragen. De laatste wedstrijden in de Eredivisie voor het WK worden op zondag 13 november gespeeld. Het WK begint een week later, op zondag 20 november. Oranje speelt komt voor het eerst in actie op maandag 21 november.

OneLove is een statement vanuit het voetbal voor diversiteit en daarmee tegen alle vormen van discriminatie.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: