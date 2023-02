Kno-arts van de sterren over tinnitus: ‘Ik denk niet dat het verlagen van de decibels veel zin heeft’

Kno-arts Dennis Kox: 'De patiënt gaat niet naar een concert om zijn oren kapot te laten gaan, maar om van muziek te genieten.' Beeld Paul Bergen/ANP

Keel- neus en oorarts Dennis Kox (46) is in hart en nieren muziek­liefhebber. Hoe harder, hoe beter. Staat het soms te hard? “Zeker, maar we moeten ervoor waken dat het debat over tinnitus niet tot rigoureus beleid leidt.”

Het was de Week van het Oorsuizen. De aandoening, ook bekend als tinnitus, kwam de afgelopen maanden volop in het nieuws. Hoe kijkt u daar naar?

“Het is een flinke mediastorm geweest. In een half jaar is er op het gebied van bewustwording meer gebeurd dan in de afgelopen tien jaar. Heel veel mensen denken nu na over het beschermen van hun gehoor. Er was een brug nodig om alle partijen met elkaar in contact te brengen. Ik hoopte de afgelopen jaren dat de medische wereld die kon zijn, maar dat was helaas niet het geval.”

Waarom kostte het zo veel moeite om mensen zich van de risico’s bewust te laten worden?

“Het belerende vingertje dat harde muziek slecht voor je is, heeft de discussie geen goed gedaan. Mensen haalden hun schouders erover op. Daarnaast dachten veel mensen dat met een oordop het geluid compleet werd uitgeschakeld. Dat is een misvatting. “

“Mensen doen vaak pas oordoppen in op het moment dat de muziek te hard wordt. Dan hebben ze die doppen in en denken ze: dit klinkt nergens naar. Dat is begrijpelijk. Daarom adviseren wij: doe die doppen in vóórdat het concert begint. Het is écht een kwestie van gewenning.”

Wat is er de afgelopen maanden misgegaan in die discussie?

“We gaan volgens mij voorbij aan de patiënt, de bezoeker van een festival. Die gaat daar niet naartoe om zijn oren kapot te laten gaan, maar om van de muziek te genieten. Muziek luisteren is iets waar miljoenen mensen plezier uithalen. Dat moeten we niet verpesten. We voeren nu een welles-nietesdiscussie over decibellen zonder dat alle partijen gehoord worden.”

Wat kunnen de media daar precies aan doen?

“Blijven benadrukken dat tinnitus geen ziekte is, maar een klacht. Zie het als een moedervlek. Je kunt zeuren dat die te zien is op je lichaam, of je kunt ’m negeren. Aan tinnitus ga je niet dood. Je moet het niet zien als iets waar je nooit meer van af komt. Het is niet het einde van de wereld. Ja, er zijn mensen met tinnitus die suïcide plegen. Dat is onwijs triest, maar daarachter schuilt vaak onderliggend lijden.”

De staatssecretaris besluit dit voorjaar over het eventueel verlagen van de geluidsnorm. Goed idee?

“Van 103 naar 100 decibel is écht een hele grote stap. Er zijn concerten waarbij gemeten is dat het publiek 99 decibel geluid maakt. Dan komt het geluid van de band dus amper boven dat van de fans uit. Daar heeft niemand zin in. Daarbij staat vast dat je bij een te laag volume geen endorfinen aanmaakt. Die zorgen voor een geluksgevoel. Ik vrees dat als je de muziek te zacht zet, de beleving anders zal zijn. Grote bands als Metallica zullen niet meer voor Nederland kiezen. Dat moeten we zien te voorkomen. In de grote zalen ben je wat mij betreft veilig. De schuurfeesten op het platteland zijn het probleem.”

U wijkt hiermee af van het officiële standpunt van de KNO-vereniging.

“Ik zie die 100 decibel inderdaad niet als dé oplossing voor dit probleem. De patiënt in mijn spreekkamer blijft op zoek naar een feest met muziek op 103 decibel. Help ik hem door te zeggen dat het zachter moet? Ik denk het niet. Ik denk dat we nog veel meer moeten hameren op die oordoppen. Ik heb er weleens voor gepleit dat je bij elk concertkaartje een setje gratis oordoppen zou moeten krijgen. Ik snap niet waarom die brug er nog steeds niet is.”

Maar wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert wel een geluidsgrens van 100 decibel. Zij hebben er toch verstand van?

“Het gaat hier om een heel voorzichtig rapport. Het is namelijk een onderwerp waar niemand zijn vingers aan durft te branden. De WHO is een organisatie die kijkt naar wat gevaarlijk is. Maar er is niemand die de bezoeker meeneemt in die onderzoeken. Nergens wordt gesproken over wat de bezoeker wil. Misschien moeten we die discussie een keer voeren.”

Voelt u zich als kno-arts als een roepende in de woestijn?

Lange stilte: “Poeh, tja. Er zijn vijfhonderd kno-artsen in Nederland, die hebben lang niet allemaal affiniteit met harde muziek. Dus dat maakt het lastig. Veel artsen zien bovendien alleen de problemen in de spreekkamer.”

“Begrijp me niet verkeerd: het geluid staat soms écht te hard! Ik ben om die reden weleens weggelopen bij mijn sportschool. En er zijn meer plekken waar de muziek vervelend hard staat. Met Koningsdag sta ik soms met mijn vingers in mijn oren. Bij de grote concerten heb ik dat eigenlijk nooit. Het gaat écht om die afgelegen plekken. Wat je nu ook ziet: door covid hebben mensen lang niet naar harde muziek geluisterd. Die moeten daar opnieuw aan wennen. Dat is goed, want het bevordert de bewustwording.”

