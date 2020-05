KNMI waarschuwt voor zware windstoten langs de kust

Beeld ANP

‘Vanaf het einde van de middag kunnen langs de zuidwestkust zware windstoten, rond 75 km per uur, voorkomen,’ stelt het KNMI. In de avond is ook elders langs de kust kans op zware windstoten. De harde wind houdt volgens het weerinstituut tot maandagavond aan

Zondag is op veel plekken mooi begonnen, maar in de loop van de dag koelt het af, verwacht Weerplaza. Dat begint aan het einde van de ochtend, als vanuit het noordwesten een koude noordenwind opsteekt.

Daardoor daalt de temperatuur flink. In het noordwesten kan het 14 graden worden. In het zuiden warmer, maximumtemperaturen liggen daar rond de 22 graden. In Amsterdam wordt het maximaal 18 graden.

De bewolking neemt bovendien toe, met vooral in het zuidoosten kans op enkele buien.