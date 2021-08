KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien op zondag

Beeld ANP

De buien gaan gepaard met onweer, hagel en lokaal veel neerslag in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar veel last van ondervinden. Het weerinstituut heeft daarom code geel afgegeven voor het hele land met uitzondering van Noord-Holland, het Waddengebied en Friesland.

In de loop van de zondagmiddag trekken de buien naar het zuidoosten weg. De laatste buien zullen in de loop van de avond verdwijnen.

Maximaal 20 graden

Er is een klein risico op wateroverlast. Doordat de buien maar traag verplaatsen kan er lokaal veel neerslag in korte tijd vallen, meldt Weeronline. Het wordt maximaal 20 graden. ‘Dat is fris voor begin augustus, want een temperatuur van 24 graden is normaal in deze tijd van het jaar,’ aldus Weeronline.