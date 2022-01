KNMI waarschuwt voor gladheid in bijna hele land, strooiwagens actief

Het KNMI heeft voor bijna het hele land code geel afgegeven. Beeld ANP

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de gladheid, aldus het weerinstituut. Er zijn strooiwagens actief om onder meer de snelwegen te strooien. Ook in Amsterdam is er met ingang van de nacht van donderdag op vrijdag gestrooid, liet de gemeente via Twitter weten.

Het blijft naar verwachting tot in de loop van de ochtend nog glad.

Om 01.30 uur gaan wij de wegen en fietspaden strooien

Bekijk de strooiroutekaart via https://t.co/LS55hn2gcS houd #gladheid020 in de gaten — Verkeer in Amsterdam (@verkeer020) 21 januari 2022

Het @KNMI waarschuwt voor mogelijke #gladheid in alle provincies en heeft tot in de loop van de ochtend #codegeel afgegeven. Ga je de weg op? Wees dan extra alert. In verschillende delen van het land zijn onze strooiwagens op pad. Check onze strooikaart 👉 https://t.co/SVr37NMC4j pic.twitter.com/2LaCXD4HLX — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 21 januari 2022