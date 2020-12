KNMI trekt code geel in, weer blijft wel onstuimig

Ook op het Leidseplein waait het hard. Beeld Ruben Koops

De stad ging gebukt onder ‘zeer onstuimige’ regenbuien en harde windstoten, aldus Weeronline. Dat leverde ook schade op; zo liep de ingang van de nieuwe fietsgarage op het Leidseplein onder water. Een aantal trams en bussen in de stad moest omrijden.

Ook de rest van Nederland werd geteisterd door Bella. Landinwaarts hadden haar zware windstoten een snelheid van rond de 80 kilometer per uur, in de kustprovincies 80 tot 90 kilometer per uur en aan zee tot zo’n 100 kilometer per uur, aldus het KNMI. Langs de noordwestkust waren zeer zware windstoten mogelijk met snelheden tot 110 kilometer per uur. In de loop van de middag nam de wind volgens het instituut vanuit het westen vrij snel af en verdwijnen de zware windstoten, maar het blijft onstuimig.

Een aantal coronateststraten zag zich gedwongen te sluiten vanwege de storm. Volgens lokale media gaat het om locaties in Zaandam, Dordrecht, Vlissingen en Zoetermeer. Mensen die daar een afspraak hadden staan, worden doorverwezen naar een andere locatie of verzocht een nieuwe afspraak in te plannen.

Kerststormen zijn volgens Weeronline bijzonder. ‘Slechts vijf keer kwam het op een van de Kerstdagen tot storm. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1999. In 2013 hadden we nét geen kerststorm, maar stormde het wel de dag voor Kerst én de dag daarna. Ook dit jaar gaat de kerststorm dus net aan ons voorbij.’

De rust is wedergekeerd. Het #KNMI heeft de code geel voor zware windstoten ingetrokken. pic.twitter.com/neutJX0NdY — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 27 december 2021