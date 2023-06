KNMI: dinsdagmiddag in hele land code geel vanwege onweer

Er kan in korte tijd veel neerslag vallen, met plaatselijk hagelstenen tot 2 centimeter. Beeld ANP

De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten. Er kan in korte tijd veel neerslag vallen, met plaatselijk hagelstenen tot 2 centimeter, waarschuwt het weerinstituut. Ook is er kans op windstoten tot 75 kilometer per uur.

Het blijft wel warm, met maximumtemperaturen tussen de 25 en 30 graden. Woensdag breekt de zon weer door en wordt het rond de 25 graden.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: