KNMI: code oranje beëindigd in heel het land

Het KNMI heeft voor Noord-Holland code geel afgegeven voor sneeuw, ijs en bevriezing. Beeld ANP / NieuwsFoto

Het KNMI voorzag eerder dat code oranje nog tot 18.00 uur zou gelden in de zuidelijke helft van Limburg, maar ook daar is overgeschakeld naar code geel. Ook in andere delen is of wordt code geel van kracht. Op meerdere plekken van het land, behalve in het noordoosten, is namelijk kans op gladheid door sneeuwresten en/of bevriezing van natte wegen.

De kans op gladheid houdt aan tot zaterdagochtend.

Problemen (vlieg)verkeer

Het weer zorgde volgens de ANWB op het hoogtepunt van de ochtendspits voor tientallen minuten vertraging en tussen de 150 en 200 kilometer file. Dat is volgens Rijkswaterstaat wel meer dan normaal op een vrijdagochtend, maar nergens ontstonden grote problemen. Donderdag werd met 690 kilometer nog de drukste ochtendspits sinds 2019 gemeten.

De sneeuwval zorgt voor vertraagde vluchten op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. Schiphol meldde vooralsnog geen last te hebben van het weer.

Weekend wordt vrij koud

Komende dagen blijven de temperaturen in Amsterdam rond het nulpunt. Zaterdag begint met een ochtend vorst, waarna overdag de temperatuur klimt tot 1-4 graden. Tussen de wolken komen er ook zonnige perioden. Omdat het nauwelijks waait, is het heerlijk weer om naar buiten te gaan.

Ook zondagochtend vriest het. Waar in Duitsland die dag behoorlijk wat sneeuw zal vallen, blijft het in Nederland op de meeste plaatsen droog. Het is wat bewolkter dan zaterdag, maar veel neerslag zal er in de regio Amsterdam niet vallen.

Na het weekend komen eerst nog wat rustige, frisse dagen. Vanaf woensdag wordt het waarschijnlijk weer een stuk zachter en wisselvalliger.