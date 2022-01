‘Kluisverklaringen’ van geliquideerde aartsvijand van Ridouan Taghi zetten het criminele milieu op scherp

De onlangs vermoorde drugshandelaar Ebrahim Buzhu stond al jaren op een dodenlijst. ‘De Slager’ legde een reeks kluisverklaringen af bij de recherche, die pas na zijn dood mochten worden gebruikt, bevestigen ingewijden. Die verklaringen zetten het criminele milieu op scherp.

Het lichaam van crimineel Ebrahim Buzhu (Utrecht, 4 december 1969) werd op 15 januari gevonden bij zijn uitgebrande auto op een afgelegen landweg in de omgeving van de Zuid-Spaanse stad Cádiz. Hij was door zijn hoofd geschoten.

‘De Slager’, werd hij in het milieu genoemd, omdat hij jarenlang in de Amsterdamse slagerij van zijn familie had gewerkt, volgens de overlevering de eerste Marokkaanse slagerij van de stad, aan de Haarlemmerdijk.

In de onderwereld werd Buzhu gevreesd. Samen met zijn voormalige kompaan Baghdad el H. (bijgenaamd ‘de Grote Slager’) hield hij zich voornamelijk bezig met de handel in hasj. Daarnaast zouden ze zich, samen met anderen, schuldig hebben gemaakt aan ontvoeringen in het criminele milieu ‘om snel en makkelijk geld te maken’, zoals een tipgever in 2011 aan de politie meldde.

Dubbelganger naar de gevangenis

Het bleef niet bij anonieme tips. Begin deze eeuw werd Buzhu veroordeeld voor wapenbezit en poging tot doodslag. Bovendien had hij in 1999 drie jaar gekregen voor het medeplegen van een gijzeling. Hij zat zijn straf niet uit. Niet zelf, tenminste. Volgens de overlevering betaalde hij een corrupte politieman 50.000 euro om een dubbelganger van hem aan te houden, die vervolgens in zijn plaats de gevangenis inging.

De moord op Ebrahim Buzhu zorgt momenteel voor de nodige onrust in de onderwereld. Uiteraard speelt de belangrijke vraag wie er achter zijn liquidatie zit. Daarbij gaan de gedachten al snel één bepaalde kant uit: naar Ridouan Taghi. Buzhu gold als diens aartsvijand. Toch had hij ook andere vijanden.

Daarnaast, zo blijkt nu, had De Slager een kaart in zijn mouw zitten. Hij legde, buiten aanwezigheid van een advocaat, een reeks verklaringen af bij justitie. Die mochten pas worden gebruikt als er iets met hem zou gebeuren. Ingewijden bevestigen aan deze krant het bestaan van de verklaringen. Die zorgen nu voor grote ongerustheid in het criminele milieu.

Coffeeshophouder ontvoerd

Om te begrijpen waarom hij deze stap nam, moeten we teruggaan naar 8 december 2009: het keerpunt in de onderwereldloopbaan van Ebrahim Buzhu.

Die dag wordt coffeeshophouder Saïd Faggouss door gewapende mannen uit zijn Amsterdamse coffeeshop Goed Goed gesleurd, aan de Churchilllaan. De coffeeshopbaas blijft maanden spoorloos. Pas in maart 2010 weet hij, totaal verwilderd, te ontsnappen uit een villa in België.

In 2011 wordt Buzhu opgepakt. De politie verdenkt hem en Baghdad el H. van het aanjagen van de ontvoering van de man die jaren tevoren nota bene geregeld vlees bij de slagerij van de Buzhu’s haalde, toen Faggouss zelf nog in bioscoop The Movies werkte, verderop op de Haarlemmerdijk.

Buzhu zit een maand in voorarrest en Baghdad el H. een paar dagen, maar hun zaken worden geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Toch komt Buzhu door deze gebeurtenis uiteindelijk klem te zitten. Zodanig dat hij gaandeweg tussen neus en lippen door bekent dat hij ‘op verzoek van Baghdad el H. ‘mensen heeft geregeld’ die de ontvoering van Faggouss ‘voor hem moesten doen’. Mogelijk zorgde de nasleep van die ontvoering tot de verwijdering tussen beide mannen.

Doodsbang aangifte gedaan

Op zaterdag 27 juni 2015 komt Buzhu vanuit zijn Belgische onderduikadres naar het hoofdkantoor van de Landelijke Recherche in Driebergen gereden. Doodsbang doet hij aangifte van dreiging op zijn leven. Hij vertelt zijn verhoorders dat hij op een dodenlijst staat. Door wie hij erop is gezet, zegt hij ook. De verbalisanten, die op dat moment die naam nog nooit eerder hebben gehoord, noteren foutief: ‘Redouan Taghi’ (met een e in plaats van de i). “Redouan Taghi is een maatje van Faggouss,” tekenen ze op uit Buzhu’s mond. “Ik denk dat ze mij op deze manier terug willen pakken. Ik heb echt helemaal niks met die ontvoering te maken.” (Dat laatste zal hij in een later verhoor terugnemen.)

Het gebied Pago del Humo in Chiclana de la Frontera, waar het lichaam en de uitgebrande huurauto van Ebrahim Buzhu zijn gevonden. Beeld via La Voz Digital

Wat speelt hier? Na dat eerste, in de Amsterdamse en Utrechtse onderwereld explosieve verhoor legt Buzhu nog twee verklaringen af. Daarin vallen de nodige namen. Openhartig praat hij over een Surinaamse groep criminelen. Daarnaast vertelt hij dat hij met zijn jeugdvriend Baghdad el H. in de hasjhandel heeft gezeten. Maar de twee vrienden van weleer lijken gebrouilleerd te zijn geraakt. Baghdad el H. werkt nu met ‘Tarik’, zegt Buzhu. Dat is volgens hem een broer van Ridouan Taghi. “Tarik is zeg maar de baas die meestal in buitenland zit.’ Na zijn eerdere verklaring over de ontvoering suggereert hij nu dat Baghdad el H. mogelijk achter de dreiging op zijn leven zit, samen met Ridouan Taghi. “Hun zijn bij mekaar. Het is een groep geworden.”

Misdaadblogger Martin Kok

Is het waar? Feit is dat Ridouan Taghi geen broer heeft die Tarik heet. In maart 2016 wordt Baghdad el H. over de verklaringen van Buzhu verhoord, op zijn initiatief. Hij heeft delen van diens relaas van zijn advocaat gekregen. Andere delen ‘liggen letterlijk op straat’. Bovendien heeft Baghdad gehoord dat in dit verband over hem wordt geschreven op ‘Vlinderscrime.nl’ van (de in december 2016 geliquideerde) misdaadblogger Martin Kok. Baghdad is not amused. Hij noemt hij Buzhu ‘onbetrouwbaar’ en ‘een leugenaar’. “Hij is gek.”

Dat hij mensen wil liquideren is ‘onzin’. “Hij betrekt allerlei mensen erbij die ook gevaar lopen, maar dit is niet waar van mijn zijde. Hij betrekt vrienden van hem erbij dat deze ook gevaar lopen maar die heb ik inmiddels gesproken, deze begrepen het ook niet waarom hij dat zei.”

Hoe het ook is, de verhoren van Buzhu worden gezien als de eerste getuigenissen tegen Ridouan Taghi en vormen één van de pijlers onder het proces 26Koper, een omvangrijk proces tegen verdachten die het Openbaar Ministerie beschouwt als de vertrouwelingen van Taghi.

Kort nadat zijn verklaringen zijn toegevoegd aan het strafdossier, krijgen familieleden bezoek van twee mannen. “Kijk, die hond heeft dit geflikt,” zeggen ze terwijl ze een stapel van zijn verklaringen afgeven. “Ik ben daarna wel 60 keer gebeld door familie. Ik was ervan geschrokken,” vertelt Buzhu als hij later verhoord wordt bij de onderzoeksrechter.

De toorn van Taghi

Het feit dat hij bij de recherche verklaringen heeft afgelegd, wekt ook de toorn van Ridouan Taghi. ‘Hy gaat broertje fuck hem en alles,’ zou Taghi in (aanvankelijk) versleutelde tekstberichten hebben verordonneerd. In de visie van het Openbaar Ministerie moet de moord op Ranko Scekic, een vertrouweling van Buzhu, gezien worden in het licht van de aanname dat Taghi het voorzien had op mensen in diens omgeving.

Bijna drie weken na die moord lijkt Buzhu bij de onderzoeksrechter een terugtrekkende beweging te maken. Op vragen van onder andere Taghi’s advocaat Inez Weski beroept hij zich veelvuldig op zijn verschoningsrecht. Vragen over een Surinaamse groep waarover hij heeft verklaard, wil hij niet beantwoorden. Net als wanneer hem wordt voorgehouden dat hij heeft gezegd dat hij informatie van de familie van Taghi heeft gekregen. Als hem gevraagd wordt of hij Tarik Taghi, die door hem genoemd is als broer van Ridouan Taghi, ooit heeft ontmoet, zegt hij: “In overleg met mijn advocaat vraag ik u deze vraag even vast te houden.”

Aan het einde van die verhoordag zegt hij iets opmerkelijks: “Ik wil graag nog wat zeggen. Ik ben aan het nadenken. Misschien dat ik over twee of over drie maanden, u, rechter-commissaris, iets wil overhandigen met het OM erbij. Dat heeft zijdelings met operatie Koper te maken.”

Pago del Humo in Chiclana de la Frontera. Beeld Sonia Ramos

Onrust in het milieu

Dit stukje tekst uit 2016 zorgde al enige tijd voor stress in het milieu. Doelde Buzhu hiermee inderdaad op zogenaamde ‘kluisverklaringen’ die pas na zijn dood gebruikt zouden mogen worden in een strafrechtelijk onderzoek? Stel dát hij dergelijke geheimen verklaringen heeft afgelegd, over wie gaan die dan, en wat heeft hij beweerd?

Die vragen zijn met de dood van Buzhu in één klap actueel geworden. De raadsman van Buzhu zegt dat hij het ‘niet onaannemelijk’ vindt dat er kluisverklaringen bestaan van zijn cliënt.

Het antwoord op de vraag wat De Slager allemaal verteld heeft en over wie, ligt vooralsnog verscholen in de kluis van het Openbaar Ministerie. Daardoor is nog niet te overzien wat de strafrechtelijke gevolgen zullen zijn van de justitiebiecht van Buzhu. Ondertussen houdt menigeen in het milieu de billen bij elkaar.