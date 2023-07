KLM: vraag naar vliegtickets is groter dan het aantal vluchten dat we kunnen uitvoeren

KLM-toestellen zaten veel voller doordat passagiers ondanks hogere ticketprijzen bleven toestromen. Beeld REMKO DE WAAL/ANP

KLM, dat vrijdag de halfjaarcijfers presenteerde, vervoerde tussen januari en juli 14,2 miljoen passagiers. Dat is 18 procent meer dan in 2022. Vooral het intercontinentale vliegverkeer herstelde zich sterk.

“We zien dat onze klanten nog steeds graag willen reizen,” aldus KLM-ceo Marjan Rintel. “Ook nu daar een hoger prijskaartje aan hangt. De vraag naar vliegtickets was zelfs groter dan het aantal vluchten dat we konden uitvoeren.”

De groei is wel enigszins vertekend door de enorme druktechaos op Schiphol vorig jaar in de meivakantie en de weken daarna. KLM moest toen vluchten schrappen, uitstellen of verplaatsen. Die problemen bleven dit jaar achterwege.

Bij moederbedrijf Air France-KLM groeide het aantal reizigers het afgelopen halfjaar met ruim 17 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022, tot 34,5 miljoen. In het eerste halfjaar ebden wel nog de laatste coronabeperkingen weg. Vooral van en naar Noord-Amerika en Latijns Amerika groeit het reizigersaantal nu sterk.

Geen gevolgen van inflatie

Door de passagiersgroei groeide de omzet bij het Air France-KLM met een kwart tot bijna 14 miljard euro. De winst kwam uit op 260 miljoen euro, waar in de eerste helft van 2022 nog 228 miljoen werd verloren.

Ook de komende maanden verwacht het concern geen gevolgen van de hoge inflatie. De boekingen lopen nog net zo hard of zelfs harder dan vorig jaar. Passagiers hebben volgens het bedrijf ook meer geld over voor een luxere zitplaats.

De groei komt op het moment dat de activiteiten nog altijd niet op pre-coronaniveau zijn. Zo lag het aantal vluchten bij KLM 12 procent onder het niveau van 2019. Herstel wordt pas in de loop van 2024 verwacht. Vooral vluchten naar Azië staan nog onder druk, doordat coronabeperkingen in China pas onlangs werden versoepeld.

Opstartproblemen

De luchtvaartsector kampt door het coronaherstel nog altijd met opstartproblemen, die het afgelopen halfjaar vooral bij KLM-dochter Transavia opdoken. Door een tekort aan vliegtuigen moest de maatschappij vluchten schrappen en passagiers naar huis sturen.

Desondanks groeide de omzet van de Nederlandse tak van Transavia met 15 procent. Bij KLM Cityhopper staan nog altijd gloednieuwe Embraers aan de grond vanwege problemen met de motoren. Ook staan volgens Rintel vliegtuigen langer in de hangar voor onderhoud door wereldwijde problemen in de aanvoer van reserveonderdelen.

Door de passagiersgroei steeg de omzet bij KLM met 20 procent naar 5,6 miljard euro. De operationele winst was met 129 miljoen euro nagenoeg gelijk aan die van een jaar terug – afgezien van het laatst restje NOW-loonsteun die KLM toen ontving

Het vervoer van vracht bij KLM en Air France daarentegen kelderde met bijna 11 procent, de omzet ervan zelfs met 30 procent. Air France-KLM wijt dat aan de wereldwijde economische afkoeling, maar noemt ook het herstel in de mondiale scheepvaart.

Reductie van arbeidsplaatsen

De komende drie jaar gaat het luchtvaartconcern de inflatie te lijf met verdere kostenbesparingen, waaronder een reductie van het aantal arbeidsplaatsen. Terwijl bij KLM de personeelsbezetting volgens Rintel ‘op diverse plekken in het bedrijf nog niet op het gewenste niveau is.’

“We hebben te maken met hogere kosten voor brandstof, arbeid, onderdelen en fors hogere havengelden op Schiphol. Dat illustreert het belang van structurele kostenbeheersing. Alleen door financieel gezond te blijven, kunnen we investeren in het product voor onze klanten en in schoner, stiller en zuiniger vliegen.”

De afgelopen maanden ontworstelde de luchtvaartgroep zich aan de allerlaatste coronakredieten. Met een nieuwe financieringsronde zegde KLM de staatsgegarandeerde Nederlandse kredieten op, waardoor ook het omstreden overheidstoezicht op de maatschappij ophield.

Air France-KLM is nu van plan haar Flying Blue-programma voor frequente reizigers te gelde te maken. Met financier Apollo wordt het loyaliteitsprogramma verzelfstandigd, wat de luchtvaartgroep 1,5 miljard euro oplevert. KLM en Air France moeten vervolgens de diensten terugkopen.