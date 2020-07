KLM-topman over ontslagen: ‘We hebben geen andere keus’

De enorme ingreep bij KLM, waar 5000 banen verdwijnen, is onvermijdelijk volgens topman Pieter Elbers. ‘Ook om na de crisis bestaansrecht te hebben en er sterker uit te komen.’

Hoe zijn jullie uitgekomen op een verlies aan arbeidsplaatsen van 4500 à 5000?

“We verwachten dat ons netwerk volgend jaar 20 tot 25 procent kleiner is dan vóór Covid-19. Daarnaast hebben we gekeken hoe we de organisatie goedkoper kunnen maken. Voor de omvang van het bedrijf hebben we dan zo’n 28.500 arbeidsplaatsen nodig, tegen 33.000 nu.”

“De aanpassingen maken deel uit van ons herstructureringsplan dat we in oktober aan de overheid voorleggen. We moeten niet alleen kleiner worden, maar ook goedkoper. Dat maakt het moeilijk. Ik begrijp dat deze maatregelen bij onze mensen rauw op het dak vallen, maar we moeten realistisch zijn en kijken wat er vandaag aan de hand is. Niemand kan wat aan deze situatie doen, maar tegelijk moeten wij er wel wat aan doen.”

Een optelsom leert dat het in totaal al om 5500 arbeidsplaatsen gaat.

“Op een aantal plekken zijn mensen vrijwillig weggegaan die op specifieke functies zaten, op technisch vlak bijvoorbeeld. Die rollen hebben we wel nodig. Waar we kunnen, zullen we mensen omscholen en aan boord houden. Maar dat gaat niet op alle plaatsen gebeuren.”

“De focus is zoveel mogelijk mensen binnenboord houden. We gaan daarover in gesprek met de vakbonden. We moeten samen overleggen hoe we dit zo goed mogelijk doen. We zeggen alleen nog niets toe. We hebben eerder laten zien dat we bij KLM goed zijn in het omgaan met mensen.”

U sluit een nieuwe ingreep volgend jaar niet uit.

“Als blijkt dat we volgend jaar minder vliegen dan we nu verwachten, dan zijn mogelijk nieuwe maatregelen nodig. Niemand weet precies hoe deze crisis verdergaat en welke stappen er nodig zijn. We moeten eerlijk zijn, deze ingreep is op basis van de kennis van nu. Maar als we nog maanden in de huidige situatie zitten, moeten we nog meer stappen nemen.”

Is naast dit enorme banenverlies dan ook nog een ingreep in lonen en arbeidsvoorwaarden nodig?

“Die twee dingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kleiner worden leidt door de bank genomen niet tot lagere kosten per eenheid. We moeten ook elders bezuinigen. Het doel is om door dit dal te komen en onze leningen af te betalen. Als je realistisch bent, dan is er geen andere keus. Ik wil dit doen met zo veel mogelijk baanbehoud, maar dat vraagt offers.”

Een aantal bonden eist dat KLM gedwongen ontslagen uitsluit en openvallende gaten niet met tijdelijke krachten opvult.

“We hebben altijd flexibel personeel nodig. In een normale situatie is 10 tot 15 procent van onze medewerkers inhuurkracht. Dat percentage zal niet veranderen. We willen ook die mensen toekomst en perspectief bieden. Er zijn uitzendkrachten die al heel wat jaren bij KLM werken. Maar ik wil nu nog niet al te veel ingaan op opmerkingen van de bonden. Dit is geen tijd om elkaar op principes de hersens in te slaan, dit is een tijd om met elkaar de schouders eronder te zetten en hier zo goed mogelijk doorheen te komen.”

Er is veel te doen over de voorwaarden die de overheid heeft gesteld aan garanties en leningen, zoals 15 procent kostenbesparing en inleveren vanaf modaal salaris

“De opdracht van het kabinet gaat over arbeidsvoorwaarden, dat is meer dan loon en salaris. De personeelskosten moeten lager worden, maar de invulling ligt bij KLM en de vakbonden. We hebben de arbeidsvoorwaarden de afgelopen jaren netjes afgesproken, dat gaan we nu weer doen. En het zijn heus niet alleen arbeidsvoorwaarden. Bezuinigingen gaan ook om huisvesting, contracten met leveranciers, inkoop, lease.”

Zijn de kabinetsvoorwaarden niet veel te streng?

“We mogen dankbaar zijn voor de rol van de overheid, met deze steun en met de NOW-regeling. Daarmee hebben we voor de komende periode vaste grond onder de voeten om te werken aan de moeilijke herstructurering. Het voelt wellicht als een straf, maar de achterliggende gedachte is dat we de kosten móeten verlagen zodat we niet alleen in staat zijn de leningen terug te betalen, maar ook om na de crisis bestaansrecht te hebben en hier sterker uit te komen.”

“We hebben donderdag een verlies van bijna 800 miljoen euro in een halfjaar bekendgemaakt, dat is in honderd jaar nog nooit voorgekomen. De cijfers laten onmiskenbaar zien dat we deze leningen keihard nodig hebben. Daarmee wordt het een even eenvoudige als ingrijpende afweging: zonder lening van de overheid redden we het niet en zijn er überhaupt geen banen meer. Of voldoen aan de voorwaarden van de lening en een forse bijdrage van KLM’ers, maar behoud van het bedrijf en zoveel mogelijk werkgelegenheid.”