KLM-topman Elbers: ‘We raken in een klap helemaal achterop’

Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en KLM-topman Pieter Elbers bij een toestel van KLM dat wordt geladen met coronavaccins voor Aruba en Bonaire. Beeld ANP

Donderdag bleek dat bij Air France-KLM, na een verlies van 7,1 miljard euro, nieuwe miljardensteun van de overheid onvermijdelijk is. Daarover wordt nu door Nederland, Frankrijk en de Europese Commissie gebakkeleid.

In ruil voor steun zal KLM vluchten op Schiphol moeten opgeven en dat raakt direct aan het herstel, aldus topman Pieter Elbers. “Als je bedrijven door de crisis wilt helpen, moet je er wel voor zorgen dat ze het verdienvermogen behouden om dat te doen.”

“Onze start- en landingsrechten (‘slots’) op Schiphol zijn ontzettend belangrijk voor ons bestaansrecht. De kracht van KLM is het netwerk en de verbindingen. Wij kunnen niet even een deel van onze vloot oppakken en elders neerzetten. Het kabinet steunt ons toch ook vanwege ons belang voor de Nederlandse economie en de bereikbaarheid van ons land.”

“We moeten ons netwerk in stand houden om onze rol voor Nederland te blijven vervullen. Een kwart van onze passagiers is Nederlands, bij Transavia is dat nog veel meer. We hebben vorig jaar zomer laten zien dat onze strategie om weer zo veel mogelijk bestemmingen op te starten, weliswaar met een lage frequentie, goed werkt.”

“Slots zijn ongelooflijk belangrijk om het overstapnetwerk in stand te houden. We moeten dat vliegwiel van transferverbindingen behouden. Dát netwerk is belangrijk voor Nederland; niet met 5 of 6 verschillende maatschappijen per dag naar Barcelona op en neer gaan.”

Hoe belangrijk is een nieuwe ronde steun voor het voortbestaan van KLM?

“Het is natuurlijk een extreem slecht jaar geweest. We hebben alle superlatieven nu wel opgebruikt. Maar KLM kan het nog wel even uitzingen. We hebben vorig jaar 3,4 miljard aan leningen en kredieten gekregen, die maar deels zijn opgenomen. Daar hebben we vaste grond mee onder de voeten.

“We hebben wel kunnen besparen. We voeren de herstructurering die met het kabinet is afgesproken nu uit. We hebben afscheid genomen van 5100 collega’s, daar komen er nog eens 800 tot duizend bij. Dat kan niet veel verder.”

“Ik hoop dat in de toekomst weer meer mensen voor ons werken. Ik reken erop dat we ooit weer zullen groeien. De luchtvaart zal zich uiteindelijk herstellen. Daar moeten we voor klaarstaan met voldoende mensen, nieuwe toestellen, een goed product. Dat vergt investeringen.”

Toch moet u nu extra saneren vanwege vliegverboden en strengere coronamaatregelen?

“We zijn het jaar begonnen met die nieuwe uitdaging. We hadden gedacht het bedrijf weer te kunnen opbouwen, maar dat is door de luchtvaartmaatregelen van het kabinet een moeilijk verhaal. We liepen vorig jaar voorop, maar door de recente maatregelen doen we dat nu zeker niet meer.”

U blijft zich verzetten tegen de maatregelen van het kabinet, zoals de verplichte sneltest voor vertrek - of voor de crew bij aankomst?

“De sneltestverplichting bovenop de PCR-test helpt niet mee, noch voor onze bemanning, noch voor onze reizigers. Daardoor blijven onze vliegtuigen op veel plekken in de wereld leeg, terwijl onze passagiers met concurrenten op pad gaan.”

“We raken in een klap helemaal achterop. In 2020 was het Nederlandse coronaregime praktisch. Dat is het nu niet meer. Geen enkel land kent een dubbele testverplichting en dan nog 4 uur voor vertrek ook. Luchtvaart is een wereldwijde activiteit, die mondiale afspraken nodig heeft. We vliegen naar 65 tot 80 landen. Als elk land een ander regime hanteert, dan gaat dat niet meer.”

“We waren juist zo goed op weg. Ik begrijp dat er met discussie over de avondklok en scholen in de politiek nu meer speelt, maar ik heb er vertrouwen in dat we hier snel uitkomen. Laten we de sneltest die nu in het buitenland plaatsvindt, veranderen in de mogelijkheid om passagiers hier te testen en dan niet bij een overstap. We zijn met de regering in gesprek om dat aan te passen.”

Net voor de jaarcijfers opende vakbond FNV de aanval: KLM ontslaat duizenden mensen maar neemt massa’s uitzendkrachten aan.

“Ik ben verrast door de FNV. De timing, op een dag met 7 miljard verlies, is netjes gezegd opmerkelijk. Ik kan niet zo veel met de aantijgingen. In de eerste plaats kloppen ze niet, ten tweede brengen ze de collega’s bij KLM niet verder.”

“We hebben ontzettend veel functies verschoven, heel veel mensen hebben in het bedrijf ander werk gevonden. Er werken onder meer tientallen mensen van het platform nu bij de vracht. En ja, er zijn ook uitzendkrachten, beperkt. Die blijven ook. Een aantal functies is intern op te vullen, maar niet alle.”

U bent overtuigd van herstel voor KLM, ergens in 2024. Waarop baseert u dat?

“We zijn het met elkaar hartstikke zat. Als ik ondernemers en zakenmensen spreek, willen ze weer gaan reizen. Iedereen wil elkaar weer zien, of dat nu voor zaken is, voor familiebezoek of op vakantie. Als er iets uit die gesprekken komt is het: Pieter, wanneer gaan we weer vliegen?”