KLM stopt per direct met vliegen naar Oekraïne

Beeld ANP

De eerstvolgende vlucht naar de hoofdstad Kiev zou zijn in de nacht van zaterdag op zondag, maar die wordt niet uitgevoerd. Het besluit is niet alleen ingegeven door het nieuwe reisadvies maar ook op basis van een ‘uitgebreide veiligheidsanalyse’, aldus KLM. Normaal vliegt KLM twee keer per dag van Amsterdam naar Kiev.

Voor de analyse is gebruik gemaakt van informatie die wordt gedeeld binnen een zogenoemde expertgroep. Hieraan wordt deelgenomen door alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, de inlichtingendiensten, de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Het nieuwe reisadvies werd gegeven omdat de vrees bestaat dat Rusland Oekraïne zal invallen. Het kabinet riep zaterdag alle Nederlanders in Oekraïne op het land zo snel mogelijk te verlaten. ‘De veiligheidssituatie was al zorgelijk en is de afgelopen dagen verder verslechterd’, schreef minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Wat er concreet is veranderd is niet duidelijk.

Ook is nog niet te zeggen wanneer KLM de vluchten naar Kiev hervat. De luchtvaartmaatschappij vliegt sinds 2014 niet over de oostelijke regio’s van Oekraïne en Krim. KLM zegt ‘bij haar operatie’ altijd de veiligheid van passagiers en medewerkers voorop te stellen.

Eigen verantwoordelijkheid

Volgens een woordvoerder KLM is het voor Nederlanders in Oekraïne de eigen verantwoordelijkheid daar weg te komen. Er gaan andere vluchten dan KLM-vluchten, zegt hij. Maar omdat de kans erin zit dat ook andere maatschappijen vluchten staken is dat ‘des te meer reden het land te verlaten’. Ook een vertrek met bijvoorbeeld de auto noemt hij als optie.