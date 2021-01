KLM staakt toch niet al haar verwegvluchten

Beeld ANP

Woensdag maakte het kabinet bekend dat alle luchtreizigers en vliegbemanning maximaal vier uur voor de vlucht een sneltest moet afnemen. KLM maakte daarop bekend alle intercontinentale en 20 procent van de Europese vluchten vanaf vrijdagavond te schrappen.

De maatschappij wilde niet het risico lopen dat na een positieve sneltest personeel in het buitenland strandt of vliegtuigen niet kunnen vliegen.

Na overleg met het RIVM heeft KLM alsnog de angel uit de maatregel weten te halen. Het kabinet is er inmiddels mee akkoord.

Passagiers moeten wel voorafgaande aan de vlucht naast een PCR-test ook een sneltest af laten nemen. Dat levert volgens de maatschappij problemen op, omdat op een aantal bestemmingen geen testen voorhanden zijn.

Uitzondering

Vrijdagmiddag werd al duidelijk dat er een uitzondering op de testregel komt voor landen waar het risico op coronabesmetting klein is. Het gaat naast Bonaire om de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Daarnaast zijn Japan, Singapore, Zuid-Korea, Thailand en China uitgezonderd. Dat geldt ook voor Australië , Nieuw-Zeeland, IJsland, Rwanda, Saba en Sint-Eustatius, maar daar vliegt KLM toch al niet naar toe. Wel pendelt Icelandair van Schiphol naar IJsland

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur waren de uitzonderingen woensdag al bekend omdat toen al werd gesproken van een sneltestplicht in ‘hoogrisicolanden’. Waarom die uitzonderingen toen niet zijn bekendgemaakt, of in het Kamerdebat donderdag over de coronamaatregelen, blijft onduidelijk.