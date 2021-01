KLM staakt merendeel vluchten vanwege maatregelen kabinet

Beeld Reuters

“Wij willen niet het risico lopen dat bemanningen bij een positieve test in een ver land vast komen te zitten,” zegt een woordvoerder van KLM.

De impact van de maatregelen die het kabinet vandaag aankondigde, is daarmee veel groter dan was voorzien. Naast ene vliegverbod van en naar Groot Brittannië, Zuid-Afrika en Latijns-Amerika kondigde het kabinet ook aan dat iedereen die naar Nederland vliegt, verplicht naast de zogeheten PCR-test ook een negatieve sneltest, die vlak voor de vlucht is afgenomen, moet overleggen.

“Op basis van deze informatie kunnen we niet het risico lopen dat onze mensen ergens stranden als die antigeentest positief uitvalt,” zegt een woordvoerder van KLM. “Dus leggen we vanaf vrijdag alle intercontinentale vluchten stil en alle vluchten naar Europese bestemmingen waar bemanning moet overnachten.”

Daarmee komen ook repatriëringsvluchten en vrachtverkeer stil te liggen. “Ook daarvoor geldt dat de bemanning zich verplicht moet laten testen. Wij vlogen juist naar oranje en rode landen voor essentiële reizen en vracht. Maar dat is hierdoor niet meer mogelijk. Dan zou de crew moeten worden uitgezonderd.” Dat is volgens de maatschappij mogelijk, omdat bemanning in crewhotels logeert en gescheiden van passagiers van en naar het vliegveld wordt gebracht.

Vaccinvervoer loopt spaak

Dat KLM een groot deel van haar vluchten staakt, heeft ook ingrijpende gevolgen voor de verspreiding van coronavaccins over de wereld. Schiphol is een van de belangrijkste verdeelpunten en KLM een van de belangrijkste vervoerders van vaccins van verschillende fabrikanten.

Vooral het slot op Midden- en Zuid-Amerika is een probleem. Veel vaccins van Russische, Indiase en Chinese makelij worden via Schiphol juist naar landen als Chili, Colombia, Suriname, Brazilië en Argentinië vervoerd. Dat geldt ook voor de verspreiding van vaccins naar Zuid-Afrika en diens buurlanden.

Dat vervoer gebeurt vrijwel uitsluitend in het vrachtruim van passagiersvliegtuigen van KLM. Tijdens de eerste lockdown, toen onder meer vluchten van en naar China werden verboden, vloog KLM wel door met lege passagierstoestellen om zo vracht te vervoeren. “Maar dat kan door deze kabinetsmaatregel nu niet meer.”

De luchtvaarbranche trekt de noodzaak voor een vliegverbod in twijfel. Deze krant meldde vorige week dat uit cijfers van GGD Kennemerland blijkt dat dagelijks gemiddeld maar 14 van de 37.000 reizigers die via Schiphol reizen, het coronavirus bij zich dragen.

Politieke veemarkt

“Ik heb me verbaasd en gestoord aan partijen als D66 en GroenLinks die tegen een avondklok zijn, maar er toch mee hebben ingestemd in ruil voor een vliegverbod,” zegt voorzitter Marnix Fruitema van luchtvaartbrancheverenging Barin. “Er heeft handjeklap plaatsgevonden op de politieke veemarkt. Over de rug van de maatschappijen.”

“De luchtvaart is het pispaaltje van de politiek geworden waar iedereen een plas overheen doet,” zegt Fruitema. “Deze maatregelen hebben geen effect, maar de impact zal enorm zijn. Met die tests en quarantaine komt niemand meer naar Nederland zal het lang duren voordat mensen het weer aandurven om naar of via Nederland te vliegen.”

“We lopen een achterstand op, ten opzichte va omliggende landen waardoor het herstel nog langer zal vergen Met de ene hand geeft de overheid steun aan KLM en Schiphol, aan de andere hand trekt de politiek het kleed er onder uit.”

Terwijl de maatregelen volgens hem makkelijk zijn te omzeilen. “Als je net over de grens naar Düsseldorf vliegt, is alles mogelijk. En vanuit Sao Paolo vlieg je nog altijd voor 425 euro via Lissabon naar Amsterdam.”

In de luchtvaartbranche ontstond direct grote onzekerheid over de gevolgen van de kabinetsmaatregelen. In de persconferentie werd gesproken van een vliegverbod van en naar Latijns Amerika (Zuid- en Midden-Amerika) maar in de lijst met verbodslanden komt Panama wel maar Mexico, met veel vluchten van en naar Schiphol, niet voor. Het verbod geldt niet voor de Antillen, maar Kaapverdië valt er wel weer onder.

Groot-Brittannië

Ook deden aanvankelijk vanuit ministeries berichten over een vliegverbod van en naar Ierland de ronde. Dat land is opvallend genoeg uitgesloten van de maatregel, terwijl het aantal besmettingen met de zogeheten Britse variant van het coronavirus er torenhoog is. Ierland is echter, in tegenstelling tot Groot-Brittannië, EU-lid en valt onder de Europese luchtvaartverdragen Binnen de Unie is het vrije verkeer van personen een grondrecht.

Voor Easyjet, dat na KLM de meeste Britse bestemmingen bedient, zijn de gevolgen van het Nederlandse vliegverbod beperkt. “Door de overheidsmaatregelen in het Verenigd Koninkrijk vliegen we al met een zeer gelimiteerd schema,” aldus een woordvoerder van Easyjet Nederland. “Tot 12 februari waren alle vluchten van en naar Groot-Brittannië er al uitgehaald. Daardoor heeft het Nederlandse vliegverbod geen verdere impact op bemanningen of onze basis op Schiphol.”

De maatregelen worden donderdag besproken in de Tweede Kamer. Het is nog niet duidelijk of deze dan al vrijdag kunnen worden ingevoerd.