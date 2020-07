KLM schrijft dramatische cijfers in coronatijd

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Omdat vliegtuigen wekenlang aan de grond werden gezet en er nog altijd beperkt wordt gevlogen, nam het aantal passagiers tussen januari en juli 60 procent af in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tot 6,7 miljoen.

In het tweede kwartaal, toen corona vluchten naar de meeste landen platlegde, vervoerde KLM maar een half miljoen passagiers, nog geen 5 procent van het normale aantal. De hoeveelheid vervoerde vracht daalde een kwart. “Deze financiële resultaten onderstrepen de effecten van deze ongekende crisis voor de luchtvaart en KLM, “aldus KLM-topman Pieter Elbers. “Een verlies van bijna 800 miljoen euro in de eerste 6 maanden is het slechtste resultaar in de KLM-geschiedenis.

Voor moederconcern Air France-KLM zijn de cijfers niet minder dramatisch. De halfjaaromzet halveerde, naar 6,2 miljard euro; het verlies kwam uit op ruim 4,4 miljard euro. Het luchtvaartconcern publiceerde de cijfers onverwacht donderdagavond al, terwijl ze eigenlijk voor morgenochtend voorbeurs op de planning stonden. Een deel ervan was in Frankrijk al uitgelekt.

Nog drie jaar herstel

Het concern voorspelt dat het nog tot tenminste 2024 jaren zal duren voordat het weer terug is op het niveau van voor de crisis. Volgend jaar zal de capaciteit nog zeker 20 procent onder die van 2019 liggen, wat grote gevolgen heeft voor de vloot en de hoeveelheid medewerkers.

Vrijdag wordt ook meer duidelijk over de saneringen bij KLM, die ‘significant’ zullen zijn. Naast de 2436 medewerkers die zelf al hebben aangegeven gebruik te maken van een vertrekregeling en de circa 2000 flexwerkers die niet meer worden opgeroepen, moet volgens ingewijden het aantal banen bij de maatschappij stapsgewijs met nog eens 4000 worden teruggebracht. In Frankrijk gaat het bij Air France en dochter Hop! in totaal om 7580 arbeidsplaatsen die komen te vervallen.