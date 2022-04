KLM schrapt vluchten na oproep drukte te voorkomen op Schiphol

Reizigers in een vertrekhal op Schiphol. Na de staking door personeel van KLM een dag eerder waardoor veel vluchten uitvielen, waarschuwt Schiphol dat het extra druk kan zijn op de luchthaven. Beeld ANP

“KLM gaat op korte termijn met Schiphol om de tafel om te bespreken welke meer structurele oplossingen zij voor ogen hebben,” staat in de interne memo. De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat het belangrijk blijft dat passagiers op tijd naar de luchthaven komen.

Schiphol vraagt al sinds afgelopen vrijdag aan de maatschappijen om vluchten in te leveren. Dat gebeurt via een zogeheten 'local rule’ waardoor alle maatschappijen naar rato verplicht vluchten moeten schrappen. KLM de grootste gebruiker van de luchthaven, wordt daar het zwaarst door getroffen. Vorige vrijdag moest de maatschappij 48 vluchten staken vanwege de drukte

Personeelstekort

De problemen op de luchthaven houden ondertussen aan. Doordat veel mensen in de meivakantie op reis gaan en er zowel bij de veiligheidcontroles, als de incheckbaleis, aan de gates en in de bagegafhandeling grote personeelstekorten zijn ontstaan. Om al te grote drukte in de terminals te voorkomen, sloot de luchthaven woensdag tijdelijk ingangen af om de passagiersstromen in goede banen te leiden .

Afgelopen zaterdag ontstond er chaos op Schiphol door een staking van bagage-afhandelaars van KLM. Daardoor konden veel vluchten niet vertrekken en liepen de vertrekhallen vol. Schiphol sloot toen op zeker moment de deuren. Ook de afritten vanaf de snelweg A4 werden enige tijd afgesloten. KLM moest afgelopen weekend daarom bijna 150 vluchten schrappen.