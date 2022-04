KLM schrapt tientallen vluchten vanaf Schiphol vanwege drukte, Corendon wijkt uit naar Rotterdam

Beeld ANP

Het gaat om 28 zogeheten retourvluchten van KLM. Daarmee vertrekken er niet alleen minder vliegtuigen vanaf Schiphol, maar komen er dus ook minder vliegtuigen aan.

Volgens een woordvoerder van KLM gaat het om het preventief uit het rooster halen van vluchten om de werkdruk te verlichten. De luchtvaartmaatschappij kijkt daarbij naar het schrappen van nog meer vluchten na het verzoek van Schiphol aan vliegmaatschappijen om de druk dit weekend van de ketel te halen. Daarover wordt later op vrijdag meer bekend.

Rotterdam

Reisorganisatie Corendon laat twee vakantievluchten dit weekend vanaf het vliegveld van Rotterdam vertrekken, in plaats van vanaf Schiphol. Het gaat om een vlucht op zaterdag en een op zondag, allebei naar Turkije. Voor nu lijkt het bij deze verplaatsingen te blijven, zegt een woordvoerster.

Aan de oproep van Schiphol om vluchten te annuleren, wil Corendon geen gehoor geven. “Annuleren doen we niet, want daar hangt de volledige vakantie van mensen aan vast,” zei Corendon-topman Steven van der Heijden eerder. “En boekingen stopzetten kan niet, want alles zit al wekenlang vol.” Dit weekend zou Corendon naar eigen zeggen honderden reizigers naar hun vakantiebestemming vliegen vanaf Schiphol.

Ook reisorganisator TUI blijft bij het eerdere standpunt geen vluchten te annuleren. “De meivakantie is bij uitstek een gezinsvakantie. Die reizigers willen we niet teleurstellen,” aldus een woordvoerster. Wel zegt TUI steeds in gesprek te zijn over oplossingen. Wat die mogelijk kunnen zijn, kon de zegsvrouw nog niet zeggen. “We zitten er bovenop. Wat we kunnen doen, doen we.”

Staking

Afgelopen weekend legde grondpersoneel uit onvrede over de werkdruk het werk neer. Daardoor gingen tientallen vluchten niet door, omdat bagage niet aan boord van vliegtuigen werd gebracht. Ook vreesden medewerkers voor hun baan omdat KLM zei met een externe afhandelaar te willen gaan samenwerken.

De leiding van KLM voerde ondertussen al gesprekken met personeelsvertegenwoordigers binnen de maatschappij over zaken als werkdruk en roosters. Ook staan gesprekken met vakbonden gepland.

De problemen op Schiphol worden ook deels veroorzaakt door baanonderhoud. Samen met een ongunstige windrichting zorgt dit voor verstoringen in de vluchtschema’s.