KLM schrapt nog eens 500 tot 1000 banen

Naast 500 cabinebanen staan 100 banen van piloten en 200 tot 400 arbeidsplaatsen bij het grondpersoneel op het spel. Beeld REUTERS

Volgens vakbond FNV bereidt KLM het schrappen van 500 banen van cabinepersoneel voor, onder hetzelfde sociale plan waarbij sinds vorig jaar al 5000 arbeidsplaatsen zijn geschrapt. KLM bevestigt dat voornemen. Volgens de maatschappij duurt het herstel met name op de langeafstandsvluchten veel langer dan verwacht, vanwege de aanhoudende reisrestricties.

Daarnaast staan 100 banen van piloten en 200 tot 400 arbeidsplaatsen bij het grondpersoneel op het spel. KLM bereidt daartoe een nieuwe ontslagaanvraag voor. De ingrepen vinden plaats onder hetzelfde sociale plan als de voorgaande sanering waarbij 4500 banen kwamen te vervallen. Overtollig personeel wordt daarbij binnen en buiten KLM geholpen met de zoektocht naar een nieuwe baan.

“Nadat we in juli 2020 aankondigden dat 5.000 collega’s het bedrijf noodgedwongen moesten verlaten, is er intensief overlegd en samengewerkt met alle sociale partners,” aldus topman Pieter Elbers. “Er zijn verschillende instrumenten uit het sociaal plan ingezet. Deze aanpassing was zeer pijnlijk, maar is gelukt. Ik heb het vertrouwen dat we er weer samen uit zullen komen.

Coronamaatregelen

De gevolgen van de coronamaatregelen die het kabinet woensdag nam, zijn nog niet eens meegewogen. “Deze reductie staat nog los van de nieuwe maatregelen van het kabinet,” zegt Elbers. “Zelfs als onze bemanning uitgezonderd wordt van de testplicht, is deze extra reductie van arbeidsplaatsen helaas hard nodig. De effecten van de laatste maatregelen komen hier nog bovenop.”

KLM schrapt vanaf vrijdagavond alle langeafstandsvluchten en een op de vijf Europese vluchten omdat het kabinet eist dat de bemanning een sneltest ondergaat. KLM wil niet het risico lopen dat personeel daardoor in het buitenland achterblijft.

Vakbonden maken zich grote zorgen over het voortbestaan van de maatschappij. “KLM wordt hier nodeloos hard geraakt,” aldus bestuurder Reinier Castelein van de Unie. “Hiermee draait het kabinet KLM de nek om en komt ook het herstel van de Nederlandse economie op grotere achterstand te staan.”