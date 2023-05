KLM: Schiphol moet sneller verbouwen om nieuwe problemen rondom drukte te voorkomen

Bagage afhandeling in de bagagekelder op Schiphol. Beeld ANP / ANP

“We kijken tevreden terug op de meivakantie,” zegt Maarten Stienen, operationeel topman van KLM. “De vertrektijden waren op orde, de bagage was op orde en bij aankomst hadden reizigers redelijk snel hun koffers terug.”

Dat was van tevoren geen uitgemaakte zaak. Het druktedebacle van een jaar eerder lag nog vers in het geheugen. Door personeelstekorten stonden de wachtrijen sinds mei 2022 tot ver voor de terminals, met vertraagde, gemiste en geannuleerde vluchten tot gevolg. Nog altijd durft Schiphol de tenten niet weg te halen die toen werden neergezet om reizigers uit de zon te houden.

Vijf minuten wachten

Maar het verschil met mei vorig jaar was de afgelopen vakantieweken groot. De 1,1 miljoen reizigers die de afgelopen periode van de luchthaven vertrokken, moesten gemiddeld vijf minuten wachten in de rij voor de veiligheidscontrole. Het aantrekken van zo'n duizend extra beveiligers voor de controle van handbagage en reizigers door Schiphol en de beveiligingsbedrijven, betaalde zich uit.

“We hebben allemaal ongelooflijk hard gewerkt zodat die ellende niet nog eens zou gebeuren,” zegt Stienen. “Maar het was spannend om te zien dat alles wat was voorbereid, zou werken.”

Stienen is dan ook positief over komende zomer. “We hebben een goede meivakantie gehad, dan is het zeer aannemelijk dat de zomer ook goed gaat.” Dat betekent niet dat er geen drukte, oponthoud en wachtrijen zullen zijn. “De eerste weekenden waarin elke regio op vakantie gaat, zullen ongetwijfeld tot rijen leiden. Het wordt weer een zomer met vooral topdagen en drukke pieken. Maar niet zoals vorig jaar.”

In de meivakantie legde Schiphol maatschappijen als KLM in zulke pieken beperkingen op. Vooral door de aanhoudende problemen in de afhandeling van passagiers en koffers werd het aantal reizigers noodgedwongen 5 procent getemperd. Daardoor bleef het aantal vluchten per dag op gemiddeld 621 steken, terwijl dat in voorgaande jaren rond de 700 lag.

‘Geen nieuwe beperkingen’

Stienen rekent erop dat dat deze zomer niet gaat gebeuren. “Die beperking op het aantal passagiers is er sinds maandag af. Schiphol wil nu in de eerste drie weken van de zomer opschalen. Maar ik zou niet weten waarom we nu nog met beperkingen moeten werken. Wij voorzien niet dat we onze ticketverkoop moeten temperen vanwege de drukte.”

Als grootgebruiker van Schiphol – met dochter Transavia en partners goed voor 60 procent van de vluchten op de luchthaven – werd ook KLM getroffen door de inperking van het aantal passagiers. Terwijl de maatschappij, die haar eigen afhandeling doet, volgens Stienen haar zaakjes inmiddels op orde heeft.

“Wij hebben vorig jaar ook operationele ellende gehad. Daar kijk ik niet met plezier op terug. We hebben heel veel extra personeel aangenomen in de afhandeling, 550 mensen. Dat is een enorme inspanning geweest.”

Andere afhandelaars hebben meer moeite voldoende mensen te vinden. Nog altijd zijn er in de afhandeling van koffers en passagiers honderden medewerkers tekort. “Ons uitgangspunt is dat iedereen zelf zijn verantwoordelijkheid pakt,” zegt Stienen. “En als je de mensen niet hebt, dan moet je zelf de consequenties dragen. Wíj blijven alert. We blijven werven om ook in de zomer voldoende mensen te hebben.”

Dat het KLM ondanks de krappe arbeidsmarkt wel is gelukt voldoende grondpersoneel te vinden, ligt volgens hem aan de eigen arbeidsvoorwaarden die de maatschappij hanteert. “Ik denk dat wij een heel nette werkgever zijn. Onze lonen liggen hoger dan in de rest van de sector en onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn netjes. We hebben veel oog voor arbeidsomstandigheden, bij ons sta je sneller met voldoende collega’s aan de kist of de bagageband.”

Arbeidsinspectie

Onlangs tikte de Nederlandse Arbeidsinspectie, die jarenlang wegkeek bij arbeidsomstandigheden op Schiphol, de sector inclusief KLM hard op de vingers. Op de platforms en in de bagagekelders is het werk te zwaar, is er onvoldoende aandacht voor gezonde werkomstandigheden en is apparatuur om het werk te verlichten niet beschikbaar of kapot.

“We hebben het beter geregeld dan op sommige andere plekken, maar nog niet goed genoeg,” reageert Stienen. “Ook wij hebben steken laten vallen. Terecht dat ze ons die spiegel voorhouden. We zijn met die kritiek aan de slag. Er komt meer apparatuur, meer hulp, meer mensen. In onze nieuwe Airbustoestellen gaan straks de koffers in containers het ruim in. Dan hoeven ze er niet meer stuk voor stuk in en uit te worden gedragen.”

“Maar we kunnen het niet alleen. We zijn afhankelijk van Schiphol. De luchthaven moet zwaar aan de bak om ervoor te zorgen dat de bagagekelders op orde komen. Onze mensen werken daar, maar wij zijn afhankelijk van hun installaties en apparatuur.”

Schiphol maakte onlangs bekend het verouderde bagagesysteem vanaf 2026 te vervangen, inclusief de bouw van een nieuwe bagagekelder en de komst van apparatuur om de zware werkzaamheden te verlichten. Maar die ingreep is op zijn vroegst pas tegen het einde van dit decennium operationeel.

Veel sneller

“Dat nieuwe bagagesysteem moet er sneller komen,” zegt Stienen, “en zonder verstoringen. Je kunt niet zeggen: nu even twee jaar niet met koffers reizen, want we vervangen het bagagesysteem. We staan allemaal aan de lat in de afhandeling. Ook Schiphol. Het moet veel sneller, want de problemen zijn er nu en niet over vijf jaar. Dan maar in eerste instantie voor 80 procent.”

“Daarnaast moeten ook echt de werkruimtes voor ons personeel verbeterd worden. Het sanitair moet aangepast worden, de kantines aangepakt. Waar geen tilhulpen hangen, moeten die er komen. Dat is afhankelijk van de eigenaar, Schiphol. Ik zou willen dat ik mijn eigen aannemer kon uitzoeken en de boel kon verbouwen. Dan was het al lang gebeurd.”

“De infrastructuur van Schiphol mag best een opfrisbeurt hebben. We zien al heel lang heel veel verbouwingsschotten in de terminals en op de pieren. Het aantal roltrappen dat niet werkt is groot. Schiphol heeft dat op de korrel. Er is de afgelopen jaren wel wat gebeurd waardoor dat even niet is gelukt. Maar ik verwacht wel van Schiphol dat er snel ingegrepen wordt.”