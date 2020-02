KLM-personeel: ‘Dankzij besluiteloos kabinet verdwijnen onze banen’

Beeld ANP

De ondernemingsraad van de luchtvaartmaatschappij maakt zich grote zorgen over de kant die de discussie over Schiphol en Lelystad opgaat. Een deel van de politiek stuurt aan op uitstel of zelfs afstel en ook binnen het kabinet zijn de standpunten verdeeld.

De KLM’ers hekelen de besluiteloosheid van de politiek. “Wanneer leeft het kabinet de toezegging over groei van de luchtvaart na?” aldus de raad. “Het kabinet maakt beloften niet waar en dat begint steeds meer te knellen. Dit bedreigt onze toekomst.”

“Afgelopen juli 2019 beloofde de regering dat er 540.000 vliegbewegingen mogelijk zouden worden op Schiphol, bij minder hinder. Het regeerakkoord uit 2017 ging zelfs uit van 592.000 vluchten. In 2016 was er een actieagenda, in 2009 een luchtvaartnota. Allemaal met mooie plannen die nooit zijn uitgevoerd.”

Ingreep

De personeelsvertegenwoordigers vrezen dat moederbedrijf Air France-KLM ingrijpt bij KLM als die maatschappij niet in staat wordt gesteld om verder te groeien. In Frankrijk bij Air France is immers nog wel ruimte voor groei. “Actie is nodig, anders verdwijnen onze banen naar Frankrijk. Dankzij de luchtvaart zijn er 370.000 banen en een jaarlijkse bijdrage van 30 miljard aan de economie. Geen rapporten, maar daden.”

De opening van Lelystad Airport, die al drie keer is uitgesteld, is volgens de opstellers van de petitie cruciaal voor de toekomst van Schiphol, zodat daar verdere groei van het KLM-netwerk mogelijk wordt.

“We vragen niet om ongebreidelde groei, maar met verantwoordelijkheid voor klimaat en omwonenden. De luchtvaartsector is bereid bij groei de C0 2 -uitstoot vanuit Nederland 35 procent te verminderen en terug te brengen naar het niveau van 2005.” Ook moet volgens de OR de opbrengst van de vliegtaks die volgend jaar wordt ingevoerd niet in de schatkist verdwijnen maar aan hinderbeperking en milieumaatregelen worden besteed.”

Ondanks alle politieke beloften lijkt groei van Schiphol en opening van Lelystad verder weg dan ooit. Nu het minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart) niet is gelukt Lelystad Airport exclusief te bestemmen voor vluchten die op Schiphol weg moeten – doordat de Europese Commissie dat niet toestaat – ligt opening van het polderveld politiek buitengewoon gevoelig. Ook de regeringscoalitie is verdeeld over zulke ‘autonome groei’.

Stikstof

Eind vorige maand adviseerde de stikstofcommissie van Johan Remkes bovendien om eerst de uitstoot van stikstof door de luchtvaart aan banden te leggen, alvorens in te stemmen met verdere groei. Het kabinet heeft daarover nog geen standpunt ingenomen.

Maandag pleitte ook een actiegroep van werkgevers in Flevoland voor snelle opening. “Alle benodigde investeringen zijn gedaan,” aldus Bart Jan Binnerts van actiegroep Lelystad Airport moet door. “De luchthaven is er helemaal klaar voor. Het bedrijfsleven in Flevoland en omgeving rekent er net als Schiphol al jaren op dat Lelystad Airport open gaat. De luchthaven is cruciaal voor Schiphol is. Maar ook voor de regio waar dringend behoefte is aan versterking van de economische infrastructuur.”

“We roepen de politiek op om de afspraak, die niet alleen gemaakt is tussen coalitiepartners in Den Haag maar ook met het bedrijfsleven en inwoners, na te komen.”