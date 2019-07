KLM onder vuur: moeder weigert dekentje bij borstvoeding

Beeld anp

Volgens KLM zijn er nu eenmaal mensen die zich niet op hun gemak voelen in de buurt van een vrouw die haar kind voedt. En zijn er in het verleden zelfs klachten binnengekomen. KLM krijgt duizenden reacties, voornamelijk boze. Er circuleren zelfs oproepen om de maatschappij te boycotten.

De controverse begon zondag met een Facebookpost van de Amerikaanse Shelby Angel. Zij waarschuwt moeders níet met KLM te vliegen als ze nog borstvoeding geven. Zij vloog vorige maand van San Francisco naar Amsterdam met haar 1 jaar oude kind, toen ze een conflict kreeg met een stewardess die vroeg of de Amerikaanse zich wilde bedekken tijdens het voeden. Ze gaf een dekentje aan. Angel weigerde en zei dat haar kind daar absoluut niet tegen zou kunnen. Volgens haar had niemand geklaagd en was het alleen de stewardess die er problemen mee had.

KLM-woordvoerster Manel Vrijenhoek legt uit dat ‘iedereen zich aan boord prettig moet voelen’. Een internationale luchtvaartmaatschappij krijgt nu eenmaal mensen met verschillende achtergronden aan boord. “Je zit met heel veel mensen in een heel kleine ruimte en dat vraagt soms compromissen. Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord.”

Ze benadrukt dat vrouwen hun baby’s gewoon kunnen voeden, maar dat soms gevraagd zal worden om de blote borst te bedekken als er wordt ingeschat dat dat tot consternatie leidt. “Er zijn ook andere oplossingen. We kunnen ook de persoon die zich eraan ergert vragen om ergens anders te gaan zitten.”

Diep decolleté

KLM krijgt ook vragen of vrouwen met een diep decolleté eveneens een dekentje aangereikt krijgen om zich te bedekken. Vrijenhoek gaat er niet op in en zegt geduldig uit te blijven leggen aan klagende klanten wat het beleid is. “Borstvoeding geven mag gewoon aan boord, maar het is aan de inschatting van onze mensen of ze vragen om de blote borst te bedekken.”

De hoon en toorn op sociale media is echter niet te stoppen. Of KLM wel weet in welk jaar we leven? En andere luchtvaartmaatschappijen maken er geen probleem van. Naast de op sociale media reguliere scheldkannonade zijn er ook ludieke oplossingen. Zo is er de suggestie dat KLM beter ooglapjes uit kan delen aan de mensen die niet tegen een drinkende baby kunnen in plaats van dekens aan moeders.

Breastfeeding is permitted at KLM flights. However, to ensure that all our passengers of all backgrounds feel comfortable on board, we may request a mother to cover herself while breastfeeding, should other passengers be offended by this. Royal Dutch Airlines