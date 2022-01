KLM laat crew niet meer in Kiev overnachten om onrust Oekraïne

Een KLM-toestel op Boryspil airport in Kiev, januari 2020. Beeld Getty Images

De vliegmaatschappij heeft dat recent besloten, laat een woordvoerder weten aan ANP. KLM vliegt nog wel op Oekraïne en zegt de situatie in Oekraïne dagelijks te bekijken en te beoordelen. De veiligheid van passagiers en medewerkers staat altijd voorop, aldus de vliegmaatschappij. “Veilige en optimale routes kiezen is een vast onderdeel van onze dagelijkse praktijk,” aldus KLM.

De vliegmaatschappij gebruikt een veiligheidssysteem om risico’s te analyseren en veilige vliegroutes te bepalen. Dit gebeurt op basis van informatie gedeeld in een expertgroep in Nederland. Daarin zitten onder meer alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, inlichtingendiensten en diverse ministeries.

Maatschappijen hebben sinds vlucht MH17 met een raket werd neergehaald boven conflictgebied in Oost-Oekraïne in 2014 dat gebied vermeden, ook KLM. Commerciële vluchten over het oosten van Oekraïne en de Krim zijn nog altijd verboden.

Andere maatschappijen

Andere maatschappijen hebben hun vluchtschema’s omgegooid vanwege de situatie in Oekraïne. Onder meer Ryanair en Lufthansa verplaatsten sommige vluchten naar Kiev van de avond naar de ochtend, meldde staatspersbureau Interfax-Ukraine eerder.

LOT Polish Airlines en het Hongaarse Wizz Air hebben aangegeven directe vluchten naar Oekraïne vooralsnog uit te voeren, maar staan klaar om het vliegschema aan te passen indien nodig. Internationale luchtvaartorganisaties zeggen de situatie in Oekraïne in de gaten te houden.