KLM laat 42 cityhoppers leeg naar Schiphol vliegen, passagiers niet mee vanwege drukte

Beeld ANP / ANP

De zogenoemde cityhoppers vlogen leeg terug naar Schiphol. Twaalf vluchten, onder meer vanuit Ibiza, Athene, Parijs en Malaga, kunnen of konden wel doorgaan met passagiers.

De luchthaven kampt met grote drukte dit pinksterweekend. KLM spreekt daarnaast van onvoorziene en acute omstandigheden die buiten hun macht liggen. ‘Door ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud op Schiphol, konden veel toestellen niet landen of vertrekken in Amsterdam. Dit betekent dat een groot aantal KLM-vluchten zaterdag vertraagd of zelfs aanvullend geannuleerd is. Het aantal passagiers dat door deze externe invloeden niet heeft kunnen vertrekken uit Amsterdam, is hierdoor sterk toegenomen,’ aldus KLM.

Schiphol stelt dat de problemen losstaan van de drukte door passagiers die vertrekken vanaf de luchthaven. Door de ongunstige windrichting en beperkte baancapaciteit vanwege gepland onderhoud zijn er vertragingen ontstaan en vluchten geannuleerd, wat uiteindelijk tot de drastische beslissing leidde om alle vliegtuigen van Europese bestemmingen leeg te laten terugkeren.

“Het scheelt natuurlijk op het moment dat er veel verstoringen en vertragingen zijn, dat passagiers niet op de geplande tijd terug naar Schiphol hoeven te vliegen. Als er al vertraging is, heeft het zin om die toestellen sneller naar Amsterdam te krijgen. Hier kan een nieuwe crew worden geïnstalleerd en kunnen mensen die hier wachten naar hun bestemming,” zegt een woordvoerder van KLM.

De maatregel blijft de hele zaterdag van kracht. Zondag wil KLM weer volgens het normale vluchtschema terugvliegen.

Lege vluchten

De passagiers die achterblijven op Europese bestemmingen moeten wachten totdat KLM een alternatieve vlucht voor ze heeft gevonden. Op z’n vroegst vliegen zij dan zondag naar Schiphol. Als een overnachting nodig is dan kunnen zij zelf een accommodatie zoeken en de kosten declareren bij KLM, vertelt een tweede woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

Eerder meldde KLM dat het dit weekend tot vijftig vluchten per dag annuleert. Daarmee wil de luchtvaartmaatschappij bijdragen aan ‘een beheersbare situatie op de luchthaven en in de eigen operatie,’ meldde het bedrijf eerder.

Zorgelijk

Op luchthaven Schiphol ontstonden rijen tot in de buitenlucht door de grote drukte dit pinksterweekend. Het vliegveld kampt dit voorjaarsseizoen met gebrek aan personeel waardoor de wachttijden voor passagiers flink oplopen.

De drukte op Schiphol is ‘zeer zorgelijk,’ laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een reactie weten. “Schiphol levert op dit moment niet de kwaliteit die we van de luchthaven verwachten. Het kabinet is voortdurend in gesprek met Schiphol. In die gesprekken dringt het kabinet er bij Schiphol op aan het uiterste te doen om de problemen snel op te lossen.”