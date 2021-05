KLM: herstel is pas mogelijk als strenge reisbeperkingen worden versoepeld

In het eerste kwartaal van 2021 vervoerde de KLM slechts 1,7 miljoen passagiers. Beeld NurPhoto via Getty Images

Door de reisbeperkingen vervoerde KLM tussen januari en april dit jaar 1,7 miljoen passagiers. In het eerste kwart van 2019, toen corona nog ver weg was, waren dat er nog 7,7 miljoen. KLM leed daardoor de afgelopen drie maanden 337 miljoen euro verlies.

Behalve vliegverboden zoals naar Zuid-Amerika en sinds vorige week ook naar India, kampt KLM ook met de gevolgen van de maatregel die alleen Nederland trof door passagiers te verplichten voor vertrek twee coronatests uit te laten voeren.

Dubbele testplicht

Inmiddels is de maatregel enigszins afgezwakt en anagepast, zodat passagiers nu meer tijd hebben om een tweede test te ondergaan. De dubbele testplicht, die niet door andere landen wordt gehanteerd, geldt inmiddels ook voor overstapreizigers op Schiphol.

De maatschappij roept Den Haag op zo snel mogelijk de dubbele testplicht te schrappen, en in te wisselen voor het Europese ‘Green Certificate’, het coronapaspoort voor reizen.

Ook wil KLM-topman Pieter Elbers dat vliegverboden, of het aanwijzen van ‘oranje’ en ‘rode’ gebieden, weer per land wordt aangepakt. Nu bestempelt het kabinet de hele wereld als ‘oranje’ terwijl er landen zijn waar de besmettingsgraad relatief laag en de vaccinatiegraad hoog is. Buurlanden als Duitsland staan bijvoorbeeld wel vakantiereizen naar Spanje toe.

Dat KLM ondanks reisverboden toch doorvliegt, ook naar Zuid-Amerika en India, heeft te maken met het vrachtvervoer, vooral het transport van medische cargo en vaccins. De vracht zit vaak ook in de verder lege passagierscabine. De maatschappij is een van de grootste intercontinentale vervoerders van coronavaccins, die op Schiphol worden overgeslagen.

Impact maatregelen is nihil

De impact van de Nederlandse reisbeperkingen op het aantal besmettingen in ons land is bovendien nihil. Het aantal door het RIVM geregistreerde coronabesmettingen met een reishistorie is ondanks de maatregelen nagenoeg onveranderd.

In de week tot 19 januari (de laatste week voor alle reisbeperkingen werden ingevoerd) telde het RIVM in totaal 38.776 besmettingen waarvan 582 met een ‘reishistorie’: 1,5 procent. Vorige week werden ruim 55.000 besmettingen geteld, waarvan 580 herleid kunnen worden naar een reis: 1,1 procent. Die percentuele daling wordt niet veroorzaakt door de maatregelen, maar omdat het totale aantal besmettingen in vergelijking met januari hoger ligt.

Een groot deel van die reisbesmettingen komt bovendien niet van vliegreizen maar van mensen die in buurlanden zijn geweest - Duitsland, België voorop - en met auto, trein of bus hebben gereisd. De grootste ‘bron’ die vanwege de afstand waarschijnlijk met vliegverkeer te maken heeft is nu Turkije met net geen 6 procent van de reis besmettingen.

Als er versoepelingen komen, is Elbers voorzichtig optimistisch over de nabije toekomst. “Er is perspectief en ik geloof sterk in de veerkracht van de luchtvaart en KLM. Ook na de crisis zal KLM een rol van betekenis blijven spelen in de Nederlandse economie en samenleving.”

Om kosten te besparen schrapt de maatschappij zo’n 6000 arbeidsplaatsen. Inmiddels heb ongeveer 500 KLM’ers binnen het bedrijf ander werk gevonden.

Overheidssteun

Een nieuwe ronde overheidssteun voor KLM is nog niet geregeld, terwijl de maatschappij eerder dit jaar wel aangaf opnieuw geld nodig te zullen hebben om te overleven. Waar Air France-KLM en Air France inmiddels van de Franse regering een steunpakket van in totaal 4 miljard euro hebben ontvangen (waarvan een miljard in ruil voor aandelen Air France-KLM) staan onderhandelingen over nieuwe steun in Nederland op een laag pitje.

Struikelblok zijn de ingrepen die de Europese Commissie voor staatssteun eist: het inleveren van vliegrechten op Schiphol, die dan ook nog eens in handen komen van concurrenten. Dat zou de concurrentiepositie van KLM en daarmee het herstel bedreigen.

Air France heeft wel starts en landingen ingeleverd in ruil voor de Franse steun, net als eerder Lufthansa in Duitsland. Maar die twee bedrijven opereren vanaf vliegvelden waar geen grens aan het aantal vliegbewegingen zit, zoals op Schiphol.

De reddingspogingen hebben sowieso hun prijs. De schuld bij Air France-KLM is inmiddels opgelopen tot 12,5 miljard euro, terwijl daartegenover 8,5 miljard aan liquiditeiten en kredieten staan.

Ondertussen krijgt Air France-KLM wel een Nederlander in de top van het bedrijf. Oud-KLM’er Steven Zaat, nu de rekenmeester bij Air France, volgt de financiële topman Frédéric Gagey op.