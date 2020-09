KLM helpt personeel met carrièreswitch naar de zorg

Beeld ANP

Stewardessen en pursers uit het hele land kunnen bij zorgcentrum De Rijnhoven in Harmelen en bij twee andere instellingen van koepelorganisatie Actiz, in Amsterdam en Haarlem, kennismaken met werken in de zorg. In kleine groepen speeddaten ze met medewerkers. Ze krijgen uitleg over het werk zelf, de overstapmogelijkheden en ze krijgen zoveel mogelijk antwoord op al hun vragen.

Blauw

KLM-personeel dat de luchtvaartmaatschappij verlaat, zegt altijd dat het ‘blauw’ nooit weggaat. Iemand die dat maar al te goed weet, is de bestuursvoorzitter van De Rijnhoven, Trudy Prins. “Tot twintig jaar geleden heb ik zelf als stewardess gewerkt bij de KLM. Maar wat je ook gaat doen, je blijft je KLM’er voelen. Dat gaat nooit weg.”

Ze draagt dat uit op een van de sessies met de stewardessen in haar zorgcentrum in Harmelen door zich te tooien met een KLM-sjaal. “Ik moest wel even zoeken thuis, maar het is me gelukt.”

New York

De samenwerking met Actiz en De Rijnhoven is in het begin van de coronatijd per toeval ontstaan. In de lucht, op weg naar New York. Prins: “Ik ging daar met mijn dochter heen. Aan boord sprak ik een purser die ik nog kende van mijn opleidingsgroep vroeger. Die sprak zijn grote zorgen uit over de toekomst. Dit zou wel eens zijn laatste vlucht kunnen zijn, vertelde hij.”

Zijn vrees werd bewaarheid. Door corona bleven vliegtuigen aan de grond; het personeel zat thuis. KLM maakte aanspraak op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), maar vond het zelf maatschappelijk niet juist om het bij een hand ophouden te laten. Het bedrijf wilde iets terugdoen voor de samenleving. Er volgde contact met Actiz. Pursers en stewardessen konden vrijwilligerswerk gaan doen bij zorginstellingen.

Prins: “De gesprekken werden steeds intensiever. Het werd duidelijk dat ze langer zouden blijven. Niet voor drie maanden, het zou kunnen gaan om een echte carrièreswitch. We moesten gaan nadenken over scholing. We spraken met KLM ook over een oriëntatieperiode van twee maanden, waarbij mensen echt in de praktijk kunnen ervaren wat het werken in de zorg inhoudt. Een goede regeling, waarbij KLM de deelnemende stewardessen zou doorbetalen.”

Welkom

De belangstelling onder de stewardessen en pursers is groot. Voor de verschillende oriëntatiedagen bij De Rijnhoven en de twee andere zorginstellingen in Amsterdam en Haarlem hebben zich 280 gegadigden gemeld voor veertien bijeenkomsten. Alleen vorige week al kwamen er in twee dagen 35 mensen. Als het aan Prins ligt treden ze allemaal in dienst bij Rijnhoven. “Wat mij betreft volgende week al. Fulltime. Wij kunnen zo vijftig nieuwe werknemers plaatsen, dus ze zijn meer dan welkom.”

Daar moeten we corona misschien wel dankbaar voor zijn. “Natuurlijk komen de KLM’ers in een totaal andere wereld terecht. In het vliegtuig heb je altijd met vreemden te maken, hier kun je een band opbouwen met de bewoners. De zorg is geen 9-tot-5-baan, maar bij KLM werk je ook onregelmatig. En net als daar moet je ook hier zelfstandig kunnen werken, beslissingen kunnen nemen.”

Aanzien

De zorg heeft een groot tekort aan personeel. Het aantrekken van steunkousen en dergelijke was lange tijd niet populair. Prins zegt dat dat beeld is veranderd. “Daar moeten we corona misschien ook wel dankbaar voor zijn. Door het keiharde werken in ziekenhuizen en elders heeft de zorg aanzien gekregen. Het is zeer waardevol werk, ziet men nu.”

Los daarvan, de zorg heeft met het oog op de toekomst extra personeel nodig. “Er zijn straks minder jongeren die werken, terwijl de groep ouderen die zorg nodig heeft, groeit. Er zijn dus heel veel mensen nodig om de zorg draaiende te houden. Met de huidige instroom gaat dat niet lukken.”

De stewardessen die al denken aan een overstap naar de zorg, kunnen zich online voorbereiden via de Nationale Zorgklas. Daar krijgen ze te maken met onderwerpen als hygiëne, dementie, eten en drinken, zegt Johanneke van Woerden van Actiz. “Het grappige is dat degenen die onze bijeenkomsten bezoeken vanaf nu ineens veel ouderen tegenkomen. Zoals ik nu door dit project ineens veel stewardessen zie lopen. Ik hoop dat ze enthousiast raken en kiezen voor een baan in de zorg. Om in KLM-termen te spreken: welkom aan boord.”