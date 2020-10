KLM geeft kabinet zaterdagmiddag meer duidelijkheid over loonoffers

KLM hield vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur een crisisberaad met de vakbonden op het hoofdkantoor in Amstelveen, omdat minister Wopke Hoekstra (Financiën) ‘niet akkoord kan gaan’ met het bezuinigingsplan van de luchtvaartmaatschappij. Beeld BSR Agency

Eerder op vrijdag keurde minister van Financiën Wopke Hoekstra de eerdere afspraken over loonmatiging af, omdat hij de looptijd te kort vindt.

Afspraken tussen KLM en vakbonden over de versobering van de looneisen lopen maar anderhalf tot twee jaar. Hoekstra vindt dat er bespaard moet worden op loon zolang de steun aan KLM loopt, namelijk tot 2025.

Vakbonden is nu gevraagd om te garanderen dat ze zich ook na de looptijd van hun afspraken met KLM houden aan offers in de arbeidsvoorwaarden. KLM wil uiterlijk zaterdagmiddag horen of bonden bereid zijn zo’n garantie te geven. Om 12.00 uur maakt de luchtvaartmaatschappij de resultaten bekend aan het ministerie van Financiën.

Goedkeuring uit Den Haag is nodig voor KLM voor het ontvangen van 3,4 miljard euro aan noodsteun. Zonder die financiële hulp voor de coronacrisis dreigt KLM om te vallen.