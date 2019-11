KLM'ers zijn nog altijd niet gerust op de plannen van Ben Smith

Beeld ANP

Smith is momenteel in Amstelveen en op Schiphol om onder meer met de Ondernemingsraad van KLM te praten. Die toonde zich direct na de bekendmaking van diens toekomstplannen afgelopen dinsdag sceptisch, maar laat na het gesprek van donderdag weten dat het de topman het voordeel van de twijfel krijgt. Zo heeft Smith nogmaals bevestigd dat afspraken over interne zelfstandigheid van KLM die vijf jaar geleden zijn gemaakt, worden gerespecteerd.

Maar niet iedereen in het bedrijf is gerustgesteld. Vooral bij de onderhoudstak, KLM Engineering & Maintenance is opnieuw onrust ontstaan over plannen die er zouden zijn om de onderhoudstaken van KLM en Air France verder te integreren.

De onderhoudsmedewerkers zetten nu een streep in het zand en eisen in een brief aan Smith en KLM-topman Pieter Elbers dat er niet verder wordt geïntegreerd en de werkgelegenheid bij E&M wordt gegarandeerd. Verdere integratie levert volgens de werknemers geen extra voordelen op. Volgens de divisieraad van het bedrijfsonderdeel is er de afgelopen jaren al genoeg bezuinigd en gereorganiseerd, en is er vanwege de felle concurrentiestrijd in de luchtvaart nu juist rust in het onderhoudsbedrijf nodig.

Geen materiële ingrepen

Smith liet dinsdag desgevraagd al weten dat er geen sprake is van ingrepen. “Als ik verhalen lees dat we de onderhoudsafdeling op Schiphol gaan sluiten en naar Parijs verhuizen, dan zijn die pertinent onjuist. We hebben geen enkel plan om onderdelen, zeggenschap of grote hoeveelheden banen te verplaatsen. Natuurlijk kunnen sommige functies verhuizen naar een plek waar ze beter passen, maar er komen geen materiële ingrepen.”

KLM-topman Pieter Elbers benadrukte in Parijs de cruciale rol van onder meer de eigen onderhoudsafdeling, in het succes van de maatschappij dat daardoor in staat is vliegtuigen 16 uur of meer per dag in de lucht te houden.

Ook de vakvereniging voor luchtvaarttechnici NVLT is er vooralsnog geen reden tot alarm.. “We zijn er in Parijs bij geweest,” zegt voorzitter Rob Swankhuizen, “en hebben gehoord wat Smith over de onderhoudsafdelingen heeft gezegd. Volgens ons is er niet zoveel aan de hand.” Vrijdag er wordt verder gepraat over de onderhoudsafdeling.

Maar personeel van de onderhoudsafdeling op Schiphol-Oost, waar bijna 4000 van de 5500 werknemers van E&M werken, ziet voldoende aanwijzingen dat achter de schermen wel degelijk met activiteiten wordt geschoven. “Het is vooral opvallend wat er niet wordt gezegd.” Het personeel vreest dat salesafdelingen en de inkoop verder worden gecentraliseerd en meer zeggenschap richting het moederbedrijf verdwijnt.

Fel verzet

Drie jaar geleden waren er onder de voorganger van Smith ook plannen om beide organisaties los te weken van de luchtvaartmaatschappijen, in elkaar te schuiven en deze intern te verzelfstandigen onder de Air France-KLM holding. Dat werd toen, mede door fel verzet vanuit zowel KLM als Air France, in de ijskast gezet.

Sindsdien is wel gesaneerd en gereorganiseerd. Dat komt mede doordat onderhoudsgevoelige vliegtuigtypes, zoals de MD-11 en nu de Jumbojet, worden vervangen door nieuwe vliegtuigen. Die vergen vanwege digitalisering minder onderhoud.

Ook zijn taken strikter verdeeld tussen de Nederlandse en Franse activiteiten. Zo wordt op Schiphol het onderhoud aan straalmotoren van de Boeing 777 en Boeing 787 Dreamliner gedaan, en zijn de Fransen verantwoordelijk voor de revisie van de rivaliserende Airbussen A330 en A350. Beiden reviseren Boeings 737. De KLM-ers zijn enthousiast over de huidige vorm van samenwerking.

Geldmachine

KLM Engineering & Maintenance doet niet alleen het onderhoud aan een deel van de KLM-vloot en voor Air France, maar werkt ook succesvol aan het onderhoud van vliegtuigen en straalmotoren van andere luchtvaartmaatschappijen. Met de vergelijkbare onderhoudstak van Air France is het een van de geldmachines binnen Air France-KLM.

De gezamenlijke onderhoudsactiviteiten van het luchtvaartconcern zijn na die van Lufthansa de grootste ter wereld en zetten de eerste negen maanden van dit jaar 3,4 miljard euro om, waarvan de helft uit externe opdrachten afkomstig is. Het onderdeel heeft nog voor 11,5 miljard aan onderhoudsorders uitstaan.