KLM en Transavia stappen met megabestelling over naar fabrikant Airbus

Impressie van een Airbus A320Neo in de kleuren van KLM. Beeld Airbus

Daarnaast neemt het bedrijf een optie op nog eens zestig Airbussen. Het gaat daarbij om de nieuwste versie van de Airbus A320Neo en A321Neo, die tussen de 190 en 220 passagiers kunnen vervoeren. De vliegtuigen zullen vooral binnen Europa worden gebruikt. De eerste toestellen worden in de tweede helft van 2023 afgeleverd, de laatste in 2030.

Uitgaande van de cataloguswaarde van de toestellen is met de order een bedrag tussen de 11 en 13 miljard dollar gemoeid. Maatschappijen krijgen bij zulke orders vaak een korting.

KLM is al jaren bezig met de vervanging van haar verouderende Europavloot, die nu volledig bestaat uit 51 Boeings 737 en waarvan de oudste vliegtuigen nu bijna twintig jaar oud zijn. Transavia vliegt nu exclusief met 42 737's.

Volgens verwachting zouden de toestellen opnieuw door Boeings vervangen worden, maar door de problemen rondom de Boeing 737-Max heeft de Amerikaanse fabrikant te kampen met grote vertragingen en een gebrek aan vertrouwen.

“De keuze tussen Airbus en Boeing was een close call,” aldus een woordvoerder van KLM. “De afweging is gemaakt op basis van een hele set afwegingen en argumenten. Onze analyses hebben uitgewezen dat de A320neo en A321neo simpelweg efficiënter zijn op zowel duurzaamheidsvlak als economisch vlak en klantbeleving.”

Met de investering willen KLM en dochter Transavia ook de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. De nieuwe generatie toestellen levert volgens het bedrijf 15 procent minder uitstoot op, 50 procent minder geluid op de grond en 10 procent kostenbesparing. Wel moeten KLM en Transavia de komende jaren honderden verkeersvliegers omscholen en het onderhoud van de nieuwe toestellen regelen.

“De piloten op de middellange afstanden zijn gewend om in de Boeing 737 te vliegen. Zij moeten worden omgeschoold naar de Airbus A320 en 321. Dit is een geleidelijk proces: niet alle vliegtuigen worden in een keer vervangen.”

Leasecontracten

KLM kan de mega-investering doen, ondanks de noodleningen van maximaal 3,4 miljard euro die grotendeels door de Nederlandse overheid worden gegarandeerd. De order zal niet direct door het bedrijf worden betaald, maar via verschillende soorten leasecontracten worden afgesloten.

KLM heeft de afgelopen jaren al verouderde toestellen vervangen. Zo heeft regiodochter Cityhopper alle Fokkers vervangen door Embraers, waarvan de eersten nu al worden opgevolgd door nieuwe, zuiniger versies. Ook zijn bij de langeafstandsvloot de oude Jumbo’s uit de vloot verdwenen en vervangen door Boeings 777 en de 787 Dreamliner. Daarnaast heeft KLM in de pandemie afscheid genomen van haar langeafstands-Airbussen, de A330.